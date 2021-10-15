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Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzaladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 16:42
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Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzaladı

ANKARA - Ticaret ile Dışişleri Bakanlığı arasında, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından Türkiye'ye gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması amacıyla 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü' imza törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı katıldı. Burada konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, sağlık alanında önemli bir protokole imza atıldığını belirterek, "Dünyada önümüzdeki yıl 150 milyar dolara çıkacağı tahmin edilen bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörden ülkemize kazandıracağımız her pay, milletimizin hanesine bir gelir olarak kaydedilecektir. Ülkemizin gelişimine de bir katkı olarak kaydedilecektir. Dolayısıyla bu pastadan ülkemizin pay alması için üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız ve bugün hayata geçirdiğimiz adımla da hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz" diye konuştu. 

'BİRÇOK ÜLKEDEN SAĞLIK TURİSTİNİ MİSAFİR ETTİK'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise sağlık turizminin kilit sektörlerden birisi olduğunu ifade ederek, "Pandemide hepinizin gördüğü gibi, sağlık sektörüne yapılan yatırımların ne kadar doğru, ne kadar zamanlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bununla beraber ortaya çıkan hem kurumsal altyapımız hem de insani altyapımızla beraber Türkiye, dünyada bir marka haline geldi. Pandemi sürecinde hem kendi hastalarımızın takibini yaparken hem de Avrupa, Orta Doğu, Afrika gibi birçok ülkeden sağlık turistini ülkemizde misafir etmeye başladık" dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı da sağlık turizminde Türkiye'ye çok ciddi hasta geldiğini belirterek, "Son 10 yılda sektör 3 kat büyüyerek sağlık turizminde 1 milyar doların üzerinde ihracat hedefini geçmiş oldu. Sağlık turizmi açısından tercih edilen bir ülke olmada potansiyelimiz çok yüksek" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Kıran ve Tuzcu, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı arasındaki protokolü imzaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Ve Dışişleri BakanlığıSağlık Vizesi İş Birliği Protokolü
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