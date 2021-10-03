Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci dönem 5'inci yasama yılı yoğun gündem ile başlayacak.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Ekim 2021 Pazar 11:25
0 Okunma
Yeni dönemde Meclis'i önemli yasalar bekliyor

ANKARA, (DHA)

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı. Milletvekilleri, ekim ayı boyunca Meclis'te önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Bunlardan biri; seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve barajın yüzde 7'ye indirilmesini de öngören teklif olacak. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın da bu ay Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Bu anlaşmayı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor. Yine yasal düzenlemeler arasında Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikler bulunuyor. Teklif, sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesini amaçlıyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek, kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunacağı, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenleme yapılacağı belirtiliyor.

SPOR KULÜPLERİ YASASI

Ayrıca spor kulüplerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis gündemine gelmesi için çalışmalar yürütülüyor. Hazırlanan taslağa göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüp yöneticilerinin, kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca denetlenmesi öngörülüyor. Ayrıca icra konusu ve çocuk teslimi ile ilgili bazı uygulamalarda görülen problemleri esas alan ve bunları giderici mahiyette düzenleme de yine Yargı Reformu başlığı altında Meclis gündemine gelecek. Ruh Sağlığı Yasası, Kooperatifçilik Kanunu ve Hal Yasası da yeni dönemin önemli yasal düzenlemelerinin başlıkları olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeclisYasaYeni DönemTürkiye Büyük Millet MeclisiTBMM27nci Dönem5inci Yasama YılıYoğun Gündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı
MHP'li Özdemir: Hem CHP hem İP, Türkiye için milli güvenlik tehdidi
MHP'li Özdemir: Hem CHP hem İP, Türkiye için milli güvenlik tehdidi
Kılıçdaroğlu: KHK ile görevlerine son verilenlerin tamamını 1 haftada iade edeceğiz
Kılıçdaroğlu: KHK ile görevlerine son verilenlerin tamamını 1 haftada iade edeceğiz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans