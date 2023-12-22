Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Prag 'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nde silahlı bir kişinin saldırısı sonucunda, en az 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Çekya halkına baş sağlığı dilenen açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.

UEFA 'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Çekya ekibi Slavia Prag 'ın, Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edeceği ve bugün TSİ 23.00'te başlaması planlanan karşılaşmanın, kulüplere danışılarak ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.