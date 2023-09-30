Haber: Mert Osman Erman

Dozlar dörtte üç oranında azaltılabilir, bu da şu anda verilen 20 veya daha fazla yerine yeterli olan beş yüksek doz anlamına gelir.

Uluslararası deneme, yayılmamış orta riskli prostat kanserine sahip neredeyse 900 erkeği içermiştir.

Baş araştırmacı Profesör Nicholas van As, Royal Marsden Hastanesi'nden sonuçların hastalar için "olağanüstü" ve "fantastik" olduğunu söyledi.

Prostat Kanseri UK, bulgunun NHS için zaman ve para tasarrufu yapma potansiyeline sahip olduğunu, ancak erkeklere hala en iyi sonuçları verdiğini söyledi. Bu, binlerce erkeğe her hastane ziyareti sırasında daha büyük radyoterapi dozları - aynı zamanda çok ışınlı radyoterapi olarak da bilinir - verilebileceği, ancak toplamda daha az verilebileceği anlamına gelir.

Çalışma, çok ışınlı radyoterapinin beş dozunu alan erkeklerin beş yıl sonra kansersiz olanların% 96'sının, en az 20 doz standart radyoterapi alanların yüzde 95'i karşısında olduğunu buldu.

Sık idrara çıkma gibi yan etkiler, her iki grup için de düşüktü.

PACE-B denemesinin en üst satır sonuçları, San Diego'daki Amerikan Terapötik Radyasyon ve Onkoloji Derneği (Astro) konferansında yayımlanacaktır.

Profesör van As sonuçların radyoterapinin nasıl sunulduğunda "muazzam değişikliklere" yol açmasını beklediğini söyledi. "NHS'nin tamamı boyunca radyoterapinin yüz binlerce dozu kurtarılacak," dedi.

"Ve oldukça baskı altında olan bir sistemde, bu çok hoş karşılanacak."

Profesör van As, yılda yaklaşık 8 bin erkeğin, yayılmamış orta riskli prostat kanseri kriterlerini karşılayabileceğini tahmin etmektedir.

Bu nedenle, tedavilerini en az bir ay boyunca yayılmak yerine bir hafta içinde tamamlayarak bu değişiklikten faydalanabilirler.

İngiltere'de, radyoterapinin 20 dozu standart tedavi olarak kabul edilirken, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer ülkelerde 40 doza kadar kullanılır.

Denemenin başka bir önemli unsuru, 874 erkeğin hiçbirine prostat kanserinin bir sürücüsü olan testosteronu engellemek için herhangi bir hormon tedavisi verilmemiş olmasıdır.

Hormon tedavisinin ciddi yorgunluk, sıcak basmaları ve düşük libido gibi çok sayıda yan etkisi vardır.

Prostat Kanseri UK'den Araştırma Asistan Direktörü Simon Grieveson, "Bu yeni tip çok ışınlı terapinin geleneksel radyoterapi kadar etkili gibi görünmesinin harika olduğunu ve erkeklerin daha hızlı bir şekilde tedavi edilmesine ve hastaneye çok daha az ziyaret yapmasına yardımcı olabileceğini görmek harika" dedi.

Kennedy-Rose, diğer erkekleri kontrol ettirmeye teşvik etti. "50 yaşın üzerindeki erkeklerin düzenli olarak PSA testi yaptırmaları veya doktorlarının gerekli gördüğü takdirde MRI taraması yaptırmaları çok önemlidir," dedi.

"Ardından, kanser erken bulunursa, en az yan etkiye sahip kolay bir tedavi yapabilirler, ki bundan ben de faydalandım."