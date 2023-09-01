Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Zarfların satışıyla birlikte "Ataşehir PTT Müdürlüğü Ataşehir/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içinde "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100.Yılını Kutluyoruz 01.09.2023 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

ANKARA (AA) - PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, " Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutluyoruz" konulu özel gün zarfının, 30 lira bedelle PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.