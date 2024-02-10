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Ligin 8. haftasında Real Madrid'i konuk ettiği maçın ardından rakibine deplasmanda da yenilen Girona, bu sezonki ikinci yenilgisini aldı ve 56 puanda kaldı.

Puanını 61'e çıkaran Real Madrid, liderliğini korudu ve ikinci sıradaki Girona'yla arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil olarak Bernabeu'daki ilk maçına çıktı.

Ev sahibi ekip, 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Jude Bellingham ile 61. dakikada Rodrygo'nın golleriyle mücadelen 4-0 galip ayrıldı.

LaLiga 'da Real Madrid , şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona 'yı Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

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