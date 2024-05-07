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Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtilmişti.

Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçu teşkil ediyor

Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçu teşkil ediyor

Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı 'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin açıklamada bulundu.

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