İstanbul

Galeriden yapılan açıklamaya göre, sanatçı 2020'de yine F Sanat Galerisi'nde "Yaban Gölge" başlığı ile açtığı ilk sergisinde olduğu gibi farklı dönemlerde üretilmiş ama ortak bir tema ile birbirine bağlanan resimlerden oluşan karma bir seçkiyi izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan, şunları kaydetti:

"Benim resmimde parçalanmış imge form ile iki boyut arası bir belirsizlikte imgenin bir çeşit gölgesini oluşturur. Boyanın hareketi ve jestüel müdahaleler ile oluşan rastlantısal lekeler, kurgulanmış imgeyi kaotik bir ortama dönüştürür. Kaos belirsizlikler ve düzen önermeyen fragmanlar şeklinde dünyayı algılarım. Resim yapma eyleminin kendisi, doğayı ve kültürü sorgulamadır. Yapmaya çalıştığım şey imge soyutlamanın ve soyut dışavurumcu kulvarın ötesinde deneysel oluşumlara açık kurgularla doğanın bir parçası olan insanın varlık problemleri ile ilgili bir dil arayışıdır."

Sergi, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.