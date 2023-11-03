Istanbul

Eserlerinde daha çok Eminönü, Kız Kulesi ve Tarihi Yarımada'yı resmeden sanatçı, hem yeni sergisini hem de çalışmalarını anlattı.

İlk kişisel sergisini ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir galeride açtığını belirten Örs, "Türkiye'de daha çok karma sergilerde yer aldım. Hünkar Kasrı'ndaki bu sergi, Türkiye'deki ilk kişisel sergim oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle de 100 eseri sanatseverlerle buluşturdum." dedi.

Zafer Örs, sergide daha çok sulu boya tekniğiyle yaptığı resimlere yer verdiğini belirterek, 2012'de ressam Cemal Toy ile tanışmasıyla kariyerinin profesyonel olarak başladığını aktardı.

İstanbul'u anlatan bir serginin Eminönü merkezli bir mekanda yer almasının çok uyumlu olduğuna değinen sanatçı, "Yerli ve yabancı pek çok ziyaretçimiz oluyor. Gezdikleri, gördükleri, içerisinde bulundukları mekanları resimlerimizde görünce ayrıca ilgilerini çekiyor." diye konuştu.

İstanbul'a aşık bir sanatçı olduğunu aktaran ressam Örs, şunları aktardı:

"İstanbul'da yaşayan tüm sanatçılar sadece bu şehri resmetse yine de yeterli gelmez. Öyle bir şehir ki üzerine yazılmış ne şiirler bitmiş, ne hikayeler tükenmiş. Yağlı boya çalışmalarım ile daha çok İstanbul'un gün doğumu, gün batımı gibi özel zaman dilimlerini resmetmeye çalışıyorum. Aslında benzer planları defalarca çalışsam da bu şehir her seferinde farklı hislere sürüklüyor beni. Resimlerimdeki renkler de sonsuz, İstanbul'un duygusu da sonsuz. O yüzden İstanbul'u çizmeye devam edeceğim. Bence bu duygu gelen ziyaretçilere de yansıyor zaten."

Örs, tarihi dokusu olan farklı şehirleri de resimlerine taşıdığına dikkati çekerek, Bursa için de bir sergi hazırlamak istediğini vurguladı.