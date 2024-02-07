Romeo ve Juliet hikayesi Verona Çıkmazı adıyla yeniden farklı bir bakış açısıyla sahneleniyor. Esra Bağışgil’in metnini yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Verona Çıkmazı tiyatro oyunu 26 Şubat Pazartesi günü ilk kez seyircisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Ozan Varol, Esra Bağışgil, Âdem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Tuma’nın yer aldığı Nos Tiyatro’nun yapımcılığını üstlendiği Verona Çıkmazı, alışılagelmişin dışında bir Romeo ve Juliet hikayesi ile tiyatro severleri bu kez güldürecek.

Romeo ve Juliet’te 90’lar rüzgarı

Provalara Kasım ayında başlayan oyuncular, aynı zamanda 90’lar Türkçe pop şarkılarını yorumlayacak. Kostümleriyle de seyirciye renkli bir dünya vadeden oyunun kostüm tasarımını ise ünlü oyuncu Miray Daner’in ablası İpek Daner yaptı.





Klasik bir aşk hikayesi anlatmak ne kadar zor olabilir ki?

Verona Çıkmazı, bir "Romeo Juliet" uyarlamasıdır. Herkesin bildiği bu aşk hikayesini anlatmaya kendini adamış bir Anlatıcı, sadece bu klasik hikâyeyi anlatmak istemektedir. Orijinal metinde Romeo’nun ilk aşkı olarak bildiğimiz ve bu aşka karşılık vermeyen Rosaline ise hikâyeden saparak Romeo’ya aşık olur. Peki, Anlatıcı ve Rosaline’in yaşadığı bu çatışma Romeo ve Juliet’in gerçek aşka giden yolculuklarına ya engel olursa? Ya da Romeo ve Juliet’in gerçek aşkına ya bu çatışma yol açarsa? Bir yanda kılıktan kılığa girip türlü numaralarla hikayesini tamamlamaya çalışan bir Anlatıcı, bir yanda aşkını kaybetmek istemeyen Rosaline, diğer yanda ise sadece ve sadece aşklarını yaşamak isteyen Romeo ve Juliet… Ve bütün bu olanlardan habersiz, yürüyen aura Paris! Bu karakterlerle bu hikayenin çıkmaza girmeden gerçek sona kavuşması imkânsız.