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Lige üst üste iki mağlubiyetle başlayan Al Nassr , üçüncü haftada ilk galibiyetini elde etti.

Konuk ekibin gollerini 38, 55 ve 90+6. dakikada Portekizli Cristiano Ronaldo , 27 ve 81. dakikalarda da Sadio Mane kaydetti.

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