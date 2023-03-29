Aslan Sayım Soruyor? Çağdaş Çelik Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

10 Ocak 1995 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokul ve liseyi tamamladıktan sonra,İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarını kazanıp ses eğitimi bölümünden mezun oldum. Öğrenim hayatıma devam ederken çeşitli usta sanatçılara back vokallik yaptım. Gündelik hayatımda ailem ve arkadaş çevrem zor ve inatçı birisi olduğumu ama bir o kadar da eğlenceli olduğumu söylerler. İnsanlara karşı duvarlarım yoktur ama zaman zaman yerine göre keskin kurallarım ve zıt yanlarım olabiliyor. Herkesle çabuk samimi olurum zaman geçtikçe ve vakit geçirdikçe mesafelerimi belirlerim. İş disiplini yüksek ve işkolik birisiyim,oğlak burcunun tüm özelliklerini taşıyorum diyebilirim. İnsanlarla olan iletişim gücüm kuvvetlidir,yeni insanlarla sohbet etmeye bilmediğim konularda insanları dinlemeye ve birşeyler öğrenmeye açık birisiyimdir.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Klişe bir cümle olacak ama çocuk yaşlarımdan beri müziğe ve şarkı söylemeye karşı bir merakım vardı. Ufak bir anımı anlatayım İlkokul 1. Sınıftayken okulumuzun müzik öğretmeni tarafından yapılan sadece ortaokulların olduğu bir koroda hatta ablamda vardı o koroda onların içinden birine verilecek olan soloya evde ablamdan dinleyip ezberleyip gidip provada ben okumuştum,sonra gösteride sola şarkıyı müzik öğretmenim bana vermişti. O günden beri müziğe olan aşkımı ve şarkı söylemeye olan bağımlılığımı hiç kaybetmedim,İyi ki hayatımda müzik var

Yeni çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Teşekkür ederim. Benim kendime sürekli söylediğim bir söz vardır,hayal et ve iste olsun ki dilediğim gibi de oldu. Ben şarkı arayışındaydım elimde yine kıymetli bestecilerden gelen demolar vardı ama karar veremiyordum,sevgili Simge’nin sahnesine gittiğim bir gün konser sonrası kuliste otururken Simge artık seninde birşeyler yapman gerekiyor dedi. Bende elimde birkaç demo olduğunu ve karar vermeye çalıştığımı söyledim,Simge de bana yolla bende bir dinleyeyim dedi. Gecesinde dinleyip bana telefon açtılar Alper ile birlikte. Şarkıların güzel olduğunu fakat benim için çok uygun olmayacağını söyledi,laf lafı açarken elinde bir şarkı olduğunu ve dinlemem gerektiğini söyledi telefonu kapatıp hemen yolladılar,ben şarkıyı sabahın beşinde dinledim ve o olduğum yerde kitlenip kaldım midem de kelebekler uçuştu derler ya tam da öyle oldum. Dinledikten sonra geri Simgeyi aradım bu şarkı kimin lütfen benim olsun diye o da gerçekten beğendin mi bir demosunu o zaman dinleyelim dedi. Ben o gece hiç uyumadan sabah kalkıp sevgili aranjörüm Metehan Köseoğlu’na gittim ve şarkıyı kendisine dinlettim o da çok sevdi şarkıyı hemen gitarla ufak bir kayıt alıp Simgeye yolladım. Dinledikten sonra simge beni görüntülü aradı ve bu şarkıyı ben besteledim sözleri Mert Carim’e ait sesine çok yakışmış ve beni çok duygulandırdı,benim sana hediyem olsun ve her zaman yanındayım ve destekçinim demişti ki öyle oldu ve olmaya da devam ediyor. 7 aylık bir süreç oldu benim için çok keyifli bir o kadar da stresliydi umarım emeklerimizin karşılığını alırız,dinleyici sever diye ümid ediyorum.

Ünlü pop yıldızı Simge Sağın ile yollarınız nasıl kesişti?

Simge ile 2020 yılında bir stüdyo çıkışında tanıştık,ben kendisini severek dinlediğiğimi söyledim ve aynı okuldan olduğumuzu söyledim ama kendisi o zaman henüz okula geri dönmemişti. Arabaya binerken de belki bir gün birlikte birşeyler yaparız diyip gitmişti. 1 yıl sonra pandemi zamanı üniversitede online eğitime geçitiğimiz dönem de benimde son senemdi,Simgenin birkaç dersi kalmıştı o dönem birlikte sınıf arkadaşı olduk ve birlikte kep attık. O günden beridir bana yol gösteren ve bir arkadaştan öte ablam oldu.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Haddinden fazla otokontrollü birisiyim ama fazla otokontrol bazen daha büyük hatalar yaptırabiliyor. O yüzden temkinli ve dikkatli olmaya dikkat ediyorum.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Çocukluğumdan beri severek dinlediğim,yolunu kendime yol bildiğim tek sanatçı Sezen Aksu oldu benim için ama yorumcu kimliğini sevdiğim ve severek dinlediğim sanatçılar Sibel Can,Fettah Can,Simge,Tan Taşçı diyebilirim.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz cümlesine katılıyorum fakat hit şarkı çıkmıyor cümlesi bence öyle değil günümüzde hala bu işi çok güzel yapan hit şarkı üretebilen ve kalıcılığı olan besteciler,sanatçılar var. Cümlelerin anlamlı olduğu melodinin kalbe dokunduğu şarkılar hala çıkıyor bence. Sosyal medyanın gücü ile şarkıların etkileşimi daha hızlı yükselişe geçiyor bu yüzden çok duyuyor olmamız hızlı tüketime bir sebep olabilir.

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Yanlış arkadaşlıklarımı değiştirmek isterdim,kurduğum cümleden de anlayacağınız üzere arkadaşlık konusunda dili yananlardanım ama değiştiremeyeceğimiz için hayat devam ederken bunlarla mücadele edip birşeyler öğreniyoruz,geri de bıraktığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,her biriniz ders niteliğindeydiniz.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Öncelikle bu sektörde kalıcı bir müzisyen olmak ilk hedefim,daha çok şarkı söyleyip ve üretip insanların hislerine ve duygularına tercüman olabilmek. Büyük konserlerde ve sahnelerde hep bir ağızdan şarkı söylemek başlıca hedeflerim arasında.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Bir söz veriliyorsa ve tutulmuyorsa bende bir daha geri dönüşü olmaz. Yapılamayacak ve gerçekleştirilemeyecek birşeyin sözü verilmemeli.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor?

Hayatımda kimse yok,şu sıralar sadece kendime ve kariyerime odaklı yaşıyorum ama doğru bir vakitte doğru bir kişi ile neden olmasın.

Kıskanç bir erkek misiniz?

İlişki de kıskanç bir erkek olabilirim ama kontrollü bir kıskançlık olmalı,ölçüyü kaçırmamalı iki tarafta. İş ve kariyer anlamında hiç kıskanç değilim insanların başarısıyla mutlu olmayı ve tebrik ve takdir etmeyi çok iyi bilirim.

Önümüzdeki projeleriniz nelerdir?

Şuan üzerine düşündüğümüz çıkarmayı planladığım ama doğru zamanı beklediğim birkaç şarkı var ve içinde sözü ve müziği bana ait şarkılarda var. Bunun yanında akustik bir proje yapmayı düşünüyorum şuan yapım aşamasındayız,önüzmüzdeki sürecin planlaması bu şekilde.