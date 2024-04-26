Ankara

Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarına, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güncel durum, Türkiye-Ukrayna ilişkileri gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "taktik çatışmalar" aşamasına geçildiğini kaydeden Bodnar, bunun dünyanın savaşa ilgisinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Bodnar, Rusya'nın "sivil altyapıya yönelik saldırılarının devam ettiğini" söyleyerek, bu nedenle Ukrayna'nın pek çok kentinde tahribat olduğunu ifade etti.

Barış için çabalar

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna'nın "barış girişimlerinin" sürdüğüne işaret ederek, barış için zirve planlandığını aktardı.

Ülkesinin Rusya ile "direkt" müzakere edeceği bir durum görmediği değerlendirmesinde bulunan Bodnar, "Uluslararası bir tavır ve pozisyon geliştirerek, Ukrayna'nın adil barış isteklerinin göz ardı edilmediği ve adaletin tekabül edeceği, Rusya'nın isteklerinin değil, gerçekten de dünya barışı için katkı sağlayacak olan düzenin kurulacağı bir altyapı oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Bodnar, haziranda, İsviçre'de barış zirvesi düzenleneceğine değinerek, Türkiye'nin daha önce barış konulu toplantılarda bulunduğunu, zirveye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımını umduklarını kaydetti.

Türkiye-Ukrayna ilişkileri

Türkiye'nin Karadeniz'in mayından arındırılması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına ilişkin öneri ve girişimlerinin Ukrayna'nın tutumuyla "örtüştüğünü" vurgulayan Bodnar, bu önerilere açık olduklarının altını çizdi.

Bodnar, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin "büyük bir verimlilikle" devam ettiğine ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 8 Mart'taki Türkiye ziyaretine değinerek, "İkili ilişkilerimizin bu güzel seyrinin temelinde Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki samimi ve güvene dayalı dostluk yer alıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye-Ukrayna arasındaki işbirliğinin "hem içerik hem de kapsam" açısından genişlediğini vurgulayan Bodnar, savunma sanayisinin bu alanların başında geldiğine işaret etti.

Ukrayna Başbakanı'nın yılın ikinci yarısında yapması öngörülen Türkiye ziyareti kapsamında, büyük bir iş forumu düzenlenmesinin beklendiğini belirten Bodnar, bu forumda ticaret ve ülkesinin yeniden inşası gibi maddelerin de gündemde olacağını söyledi.

Haziranda Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşası konulu zirve yapılacağını hatırlatan Bodnar, zirveye Türk şirketlerinin de katılacağını aktardı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Ukrayna'yı ziyaret ettiğini bildiren Bodnar, Malkoç'un Ukrayna ziyaretinin detayları hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Bodnar, toplantıda basın mensuplarının güncel siyasi meseleler üzerine sorularını da yanıtladı.