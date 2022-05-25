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Aslan Sayım Soruyor? Deniz Cem Cevaplıyor!

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:30
Aslan Sayım Soruyor? Deniz Cem Cevaplıyor!

Öncelikle Deniz Cem kimdir? Bizlere bilinmeyen yönlerinizden bahseder misiniz?

Deniz Cem: Deniz Cem şarkı söyleyerek mutlu olan, bir kaç farklı alanda lisans derecesi olmasına rağmen rüyalarının peşinde koşan ve hayatının sonuna kadar şarkı söyleme hayali olan bir romantik. Sporculuk yanında uzun yıllar bankada çalıştım. Art-Football isminde çocuklara yardım amaçlı bir sosyal sorumluluk projesinin Türkiye direktörüyüm. 12 ülkede düzenlemmiş şarkı yarışmalarında ödüller kazandım.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Deniz Cem: İlkokuldayken koroda şarkı söylerdim. Ortaokul zamanında her gün bir duvara oturup saatlerce birlikte şarkı söylediğim arkadaşım vardı :)

Tamam Tamam şarkınız çok sevildi ve sosyal ağlarda büyük ilgi gördü. Bu projenin oluşumunu anlatırmısınız?

Deniz Cem: Tamam Tamam şarkısının orjinali Rumen bir besteci tarafından ‘ come on , come on ‘ ismiyle bestelenmişti. Bükreşte özel bir organizasyonda sahne yaparken bu aranjör ün davetiyle şarkılarını dinlemeye gittim. 4 şarkı kaydettik ilk yayınladığımız Tamam Tamam oldu. Tanıtımı için görüştüğüm arkadaşımın yönlendirmesiyle TikTok uygulaması üzerinden bir çalışma yaptık. Sanırım istediğimizin çok çok ötesinde bir başarı yakaladık.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Deniz Cem: Ülke olarak müzikalite kavramına ve seviyesine gereken önemi vermememiz ! Ayrıca dijital devrimi öngöremeyen yapımcıların tamamen sınıfta kalmasıyla, küçümsemek için söylemiyorum ama ortalığın çoluk çocuğa kalmasının verdiği şaşkınlığı henüz üzerimizden atamadık. Şarkıcılık, performans sanatçısı, popüler olmak hepsi ayrı şeyler… halka bunları bir an önce öğretmemiz gerekli.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Deniz Cem: Herkes gibi bende hatalar yapıyorum ama hatalarımdan ders çıkarmayı başarabilen bir yapım var.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Deniz Cem: Yalan söylenmesi, Yapmadığım şeyler hakkında sorumlu tutulmak. Haksızlığa uğramak

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Deniz Cem: Türkiye’ de ki kriterlerin objektifliğine güvenmediğim için tercihen yabancı listeleri takip edip ediyorum. Türkiye’ de Zeynep Bastık bence en net yorumcu şu anda. Bunun yanında Sefo’ nun şarkılarını beğeniyorum. İlginç bir tarz

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Deniz Cem: Yaşamın kendisi. Su içmek nefes almak gibi

Yurtdışında hangi ülkede yaşıyorsunuz? Türkiye ye geliyormusunuz sürekli? Yurtdışı sahneleriniz yoğun mu?

Deniz Cem: Almanya, İsviçre, Romanya ( Bükreş )  ve Rusya ( Moskova ) da çalışmalarım oluyor. Ama Rusya - Ukrayna sorunundan dolayı Rusya şimdilik askıya alındı. Romanya’ da bu sezon hem televizyon programları hem de programlar yoğun olarak devam ediyor.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Deniz Cem: Şu an da hazır 6 şarkımız var. Aralarından birini seçip yayınlayacağız. Ayrıca 2 si Romanya , 1 i İtalyan aranjör olmak üzere 3 yeni şarkı projesi üzerinde çalışıyorum.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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