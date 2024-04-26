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Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, maçtan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.

64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray , Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı.

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