Aslan Sayım Soruyor? Seçil Gür Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Seçil Gür: Teşekkürler ben iyiyim sizlerde iyisinizdir umarım..?

Pandemi kademeli normalleşti bende .ilk 40 gün oldukça zor günler geçirdim.Evden hiç çıkmadım ve Amerika saatiyle yaşadım.Kendimce gündüzü görüp çıkamamaktansa ,geceleri zaten çıkmıyorum ,gündüz’ü uykuyla,geceleri şarkı yapmakla geçiririm dedim .40 günün sonunda sabah 6 gibi evden çıktım sokakta kimsenin olmadığı bi pazar korka korka aramızda 600 mt olan dostum var seyran ona gittim bi 18 günde orda kaldım.Sonra şirketim aradı 1 haziran da şarkını çıkaralım diye(Sebepsiz Çiçek) işte bi 10 gün vardı önümde bi çıktım evden çıkış o çıkış :)) Zorunlu kapanmalar kısıtlamalar hariç hergün biraz daha kaygılarımdan arınarak bugünlere geldik.şimdi iki aşı’mı da oldum iyi hissediyorum.

Yeni Single çalışmanız ‘’Geleni Gideni’’ isimli şarkınız hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız? Kimlerle çalıştınız?

Seçil Gür: Teşekkür ediyorum şarkım , bebeğim 13 Temmuz’da doğdu.daha çok yeni .Dinleyicilerimle buluşmadan epey önce yapılmış, bekletilen şarkımın aranjesi ,özkan meydan ve Alican Özbuğutu ‘ya ait. İlk hali sizlerle buluştuğu halinden biraz farklı, daha duygusal ,daha melankolik bi yapısı vardı.Beraber aldığımız kararla biraz omuzları oynatalım dedik.tam iki dirhem bi çekirdek hale getirdi arkadaşlar aranjeyi mutluyum.Şarkım diye demiyorum sözleri öyle anlamlı ki tam günümüz ilişkilerini anlatıyor Şarkımın isim babası da Özkan Meydan dır.Güzel düşündü ‘Geleni Gideni’ sevdim .:)

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Seçil Gür: Ben bu soruya ,bi müzisyenin ‘üniversite yıllarında’ gibi bi giriş yapabileciğne pek ihtimal vermiyorum.Herkes çocuk yaşlarımda der fakat ben annemin karnında diyip kesin bilgi veriyorum .Çünkü Allah her canlı’yı Yaratırken vasıflandırarak yaratıyor bence. huyunu suyunu ,zekasını, yeteneğini.kimi matemetikçi bu dünya da ,kimi sayısalcı, kimi ressam ,kimi şarkıcı, kimi marangoz işte aklınıza ne geliyorsa. Beni de şarkı söylemek şiir yazmak şarkı yazmak için yarattı sonrası e kul’ da tutsun bi işin ucundan da çalışsın okusun adam olsun kolunda bi altın bileziği derken 2005’te İ.T.Ü Türk Müziği Devlet Konservatuar’ı Türk Musıkisi Şan Bölümü sınavına girdim ve kazandım .(okulun adını yazmak bile bu kadar zorken düşünün sınavları:) Sonrası 2010 mevzuniyet 2009 dan bugün e kadar sahne ve konser çalışmaları ve 2017 den bugüne 7 sıngle

Deli yangın

Yeniden başlasın

Dünyalar kadar

Emi

Sebepsiz çiçek

İşkence

Geleni gideni

Bi şarkım daha var ama o sosyal sorumluluk projesi adı altında kadın kanserlerine yönelik ‘ışığını benimle paylaş’ şarkısı

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Seçil Gür: Sezen Aksu ; hiç vazgeçmediğim hergün bi şarkısı şifadır .

Amy winehouse ; hep dinlerim,izlerim.ders niteliğinde bi hayat ve kalemi beni besler ‘sanatı sanat için’ yapan duruşu ,yorumculuğu,özgüveni ve yenilgileri hepsi ders niteliğinde gerçekten.

Cecilia Bartoli opera’ya meslektaşlarından daha geç başlamış yeteneği ve azmi’yle dünyanın en iyi mezzo soprano’larından.onun sahne videolarını izlerken kendimi görüyorum.Dışardan normal sahne’de deli ,komik ,fırlama :)performanslarını izlerken heyecanlanırım beni çok motive eder.

Bi de Müslüm Gürses Allah rahmet etsin ‘Baba Yorumcu’ adını hakkıyla almış bi efsane..

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Seçil Gür: Hiç değilim :)) Aslında çok da kontrolfreek hallerim var zaman zaman bu sadece ve sadece işimle mesleğimle alakalı bi durum.eskiden çoğu Zaman,şimdilerde zaman zaman yaşadığım bu duygu durumu değişkenlik gösterebiliyor olaylar ve durumlar karşısında.Hiç değilim kısmına gelecek olursak, arkadaş çevrem ve özel hayatımda otokontrolsüz direk sarılıp sarmalayan bi yapım olduğu için bazen hatalara düşerim ama ,düştüğüm yerden iki kere hiç düşmedim anlarsam ki ‘seçil bu bi hata ‘ bidaha aynı hatayı yapmam.Adı ‘yanlış’ olur sonra bidaha yaparsam sonra kendimi affetmem zaman alır.Kendime küsmeyi hiç sevmiyorum :)

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Seçil Gür: Nankörlük,sadakatsizlik ,karşındakini aptal yerine koyma bunlar kırmızı çizgilerim geri kalan ne varsa oturulur konuşulur çözülür tarafımca hepimiz hata yaparız ama ,

Hayatımda hiç yediğim kab’ a tükürmedim.Hiç sevmiyorken seviyormuş gibi yapmadım.Hiç bana iyilik yapan birini aptal yerine koymadım.

Bide bu kadar söyledim ama benim hayatta affetmediğim kimse de yok ki :) bu saydıklarıma yol veririm ancak. sen bi ton günah işle Kuran da iki satırın sonu Allah affedicidir yazsın , burda kul kul’ affetmiyorum,yok helal etmiyorum ..benim dünyamda kızsam da kırılsamda böyle dev cümleler yok.

Serdar Ortaç ile olan ilişkiniz bitti. Çok samimi güzel bir görüntünüz vardı bu ilişki neden bitti acaba?

Seçil Gür: Aa bitmiş mii :))

Ama öyle sormuşsunuz ki olay da 3. Kişi gibi hissettim:)

Şaka bi yana evet bitti.ilişkimiz bittiğinde bana ‘neden bitti’diye soran kimseye cevap vermedim.’Nasılsın’ diyenle dertleştiğim oldu.Yani bi ilişki bitmişse bitmiştir.Bu ,çay var mı ?sorusuna ,’hayır kalmadı’ dendiğinde ‘hiç mi yok ‘ sorusu gibi bişey.Bitmiş işte neyi zorluyosun:)

Karşılıklı ,kavgasız ,nezaketli bi bitişti bu kadar söyleyebilirim.

Sizce bu aşk gerçek miydi? Ticari aşk diyen kişiler çok oldu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Seçil Gür: Bence yalandı (sesli güldüm ) :))))

Ticari??Serdar’ ın en zor günlerinde beraberdim.bunu Türkiye ‘ye haykırmış bi kişi ‘kendi’olduğundan bunu söylemekte bi sakınca bulmuyorum. Ama Tam konserlerinin başladığı dönemde ayrıldık İnşAllah bütün borçlarını kapatır.Reklam ilişkisi diyende oldu ,beni tanıyanlar benden daha çok sinirlendi çıkan haberlere.Beni tanıyan ,sevmediğim insanla saniyemi geçirmeyeceğimi çok iyi bilir çok sevdim,gözüm gibi de baktım. kendisinede sorarsanız farklı bi cevap veremez benim sevgim konusunda tabi ki.O yüzden çıkan haberlere gülüyordum.çok da haddini aşan olursa da Allah’a havale ediyordum.Neyse ki artık, sorunuzun final i ‘an’ ‘dayım artık düşünmüyorum hiçbirşey.

Yaz sezonu sizin için nasıl geçiyor? Konserleriniz başladı. Sahnede repertuar olarak ne tarz şarkılar tercih ediyorsunuz hep pop şarkılar mı okuyorsunuz?

Seçil Gür: Yaz derken ;ne yazımız kaldı ,ne kışımız. :( 2 yıl olacak felaketler,afetler ,virüsler peşimizi bırakmadı.ilk konserimi azerbaycan ve özbekistan da verdim kısıtlamalar biter bitmez .sonra bodrum , çeşme şimdi kıbrıs konserlerimiz başlıyor önümüzdeki ay ama çok az bi zaman’ a sığdırmayı planlarığım bi albüm projem var 13 şarkılık.Albümdeki eserlerin tamamı söz müziği bana ait olacak. albüm yetişirse bu kış repertuarımda 13 şarkımı dinleyicilerimle beraber hepbir ağazdan okumak niyetindeyim.Benim sahnede tarzım yok canım ne isterse onu söylerim her tarzı söyleyecek yeteneği vermiş Yaradan ,ya da dinleyici ne isterse biliyorsam söylerim.Fakat Albümüm çıktığında Asıl Tarz’ı mı dinleyecekler sevenlerim Çok heyecanlıyım ..