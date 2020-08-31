Aslan Sayım Soruyor?  Taner Şahin Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum başarılı projeleri ile adından söz ettiren bir genç yetenek sevgili oyuncu Taner Şahin oldu. Samimi açıklamaları ile sizlerle...

Taner Şahin kimdir bizlere kendinden bahseder misin? Oyunculuk serüvenin ilk nasıl başladı?

Taner Şahin: Tv karşısındaki serüvenim ünlü bir fast food reklamında oynamamla başladı, daha doğrusu beni ön plana çıkardı. Arkası geldi onlarca firmanın reklam filminde oynadim. 2015 yılında " Diriliş Ertuğrul " dizisinde Kargın karakterini oynadım. Aynı dönemde "Hile" internet dizisine başladık, bir oyun firmasının CEO su David Martin karakterini oynadım. Dizi üç sezon sürdü, yurt dışında 16 ödül aldı. Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti ve Blu TV de yayınlanmaya başlandı. Sonrasında aynı dönemlerde "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Tayfun karakteri ile izleyicinin karşısına çıktım. Son dönemde ise Fox TV nin başarılı dizisi "Savaşçı" da Üsteğmen Gökhan Toprağı canlandırıyorum izleyenlerin takdirini sevgisini topladıgima inanıyorum. Çünkü İzleyiciden çok güzel mesajlar aldım ve almayada devam ediyorum. Her sektörde olduğu gibi Covid salgını "Savaşçı" dizimizide etkiledi. Sürpriz bölümler yakında ekranlara gelecek . İlk sinema filmim " Pi Sonsuzluk" oldu. Caner karakterini canlandırdım. Ama asıl hayalimi "Begen Film" sahibi ,değerli abim Metin Begen sayesinde gerçekleştirdim. Hem senaryo ekibinde yer aldığım, hemde başrolünü paylaştığım "Kaygısız Baş" sinema filmimizin çekimlerini Ürgüp'te ve İstanbul'da gerçekleştirdik.

İlk oyunculuk deneyiminde çok zorlandın mı?

Taner Şahin: Doğaçlama Tiyatro ile başladım sahnelere bu bir avantajdır. Doğaçlama yapan oyuncu hem ekranda hem sahnede yanlış yaptığında durumu rahat kurtarabiliyor. İlk deneyimim reklam filmiydi zorlanma değil ama heycan vardı ve bir ömürde hiç eksik olmasın. Asla "bu işi dört dörtlük yapıyorum" demedim ve demiyeceğim. Ömrümün sonuna kadar öğrenerek,üzerine ekleyerek ilerlemek istiyorum.

Oyunculuğa yeni adım atacak tecrübesiz oyuncu adaylarına tavsiyelerin ne olur?

Taner Şahin: Çok mesaj alıyorum o arkadaşlarlardan. Çok hevesliler anlayabiliyorum. Öncelikle iyi bir kurumdan eğitim alsınlar ve sektörde bolca olan dolandırıcı ajanslardan uzak dursunlar. Para kaptırmasınlar. Bunu Anadolu'da çok yapıyorlarmış. Dikkat etsinler.

Yeni filmin hayırlı olsun haberleri şimdiden heryerde. ‘’Kaygısız Baş’’ çok konuşulcağa benziyor. Film yönetmeniniz kim? Biraz konudan bahseder misin?

Taner Şahin: Kara Mizah yaptığımız bir iş oldu. Klişeden uzak. Hem çok güldürecek, hem biraz üzecek bir iş oldu. Yapımcısı Metin Begen , Begen Film . Yönetmen : Taha Ulukaya . Görüntü Yönetmeni : Arda Yıldıran . Turgay Tanülkü, Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç , Burak Satıbol gibi başarılı ve sevilen isimler var. Ürgüp ve İstanbul'da gerçekleşti çekimleri. Fehmi ve Bedri kardeşler babaları İbrahimle gömü bulurlar ve anlaşmazlığa düşerler. Babalarını öldürüp derince bir kuyuya atarlar. Kuzenleri Murat'inda işleri İstanbul'da yolunda gitmez Ürgüp'e dönüş yapar .Bedri ve Fehmi ile yoları kesişir. "Murat" karakterini ben oynuyorum.

Başkan Ekram İmamoğlu setinizi ziyaret etmiş nasıl gelişti?

Taner Şahin: Evet güzel bir sürpriz oldu, moral oldu hepimize. Sayın İmamoğlu Kapadokya'ya gezmeye geldiği sırada setimizin olduğunu öğrenince sağolsun ziyaret etmek istemiş. Çok keyifli sohbetimiz oldu. Filmi anlattık, bölgeden konuştuk. Tekrar ayağına sağlık.

Fox Tv nin reyting rekorları kıran Savaşçı dizisine Üsteğmen Gökhan karekteri ile dahil oldun. Bu proje gelince heyecanlandın mı?

Taner Şahin: Önceki sezonlarda izliyordum. Az çok hakimdim diziye. Heyecandan ziyade mutlu oldum. Benim haricimde adaylar vardı. Benim verdiğim oyunu izleyip bu karaktere uygun görmüşler. İzleyicide çok sevdi Gökhan üsteğmeni.

Üsteğmen Gökhan karekteri ile Savaşçı dizisinde seni ekranlarda çok sevdik. Role alışma süreci bir oyuncu için zor oluyor mu?

Taner Şahin: Kısa zamanda alıştım. Zaten sete gitmeden Gökhan Üsteğmen karakterini hazırlamıştım. Hazırlık aşamasında her defasında oyuncu koçu dostlarıma danışır, destek alırım. Çok dram yüklü sahneleri var Gökhan'ın. İki yıl önce bir çatışmada şehit olduğu düşünülen ama cenazesine ulaşılamayan Gökhan üsteğmenin yaşadığı ve teröristlerin elinde olduğu ortaya çıkıyor. Sete gitmeden önce şehit ailelerinin videolarını izledim.

Savaşçı dizisi zor şartlarda çekilen bir dizi lüks arabalar, holdingler, villalarda değilsiniz. Bu şartlarda olmanız moralinizi düşürüyor mu? Sette en çok yorulduğunuz sahneler neresi desem?

Taner Şahin: Çekimlerimiz Eskişehir'de gerçekleşiyor. Tüm ekip canla başla işini o soğukta yapmaya çalışıyor. Benim oyunculukta değilde, soğuktan zorlandigim sahne oldu. Ellerimden bağlandığım bir sahne var, karşımda bana namnusu dönük bir silah. Tuzak bir mekanizma. Binanın her yeri açıktı ve çok soğuktu. Vücudumuza ısıtıcı yaka yapıştırıp çözebiliyoruz ama bazen.

Blu Tv’de ekrana gelen ve yurtdışında aldığı ödüllerle adından sıkça bahsettiren internet dizisi ‘Hile’ de David Martin karekteri ile ilgimizi çektin. Bu dizi ile oyunculuğunu daha da gösterdiğini ve kendini kanıtladığını düşünüyorum. Bu karekteri severek canlandırdın mı?

Taner Şahin: Ben ne yaparsam yapayım, hangi başarılı işte oynarsam oynayayım "Hile" bin ve "David Martin" in yeri ayrı olacak. "Hile" bir başarı hikayesidir.

Bir oyuncu her role girebilir mi? Yani komedi oyuncusu dram yapabilir mi? Yada tam tersi?

Taner Şahin: "Ben oyuncu olmak istiyorum" dediği an insanın , komedi yada dram seçme şansı olmuyor. Çünkü önüne ikiside geliyor. Eğer seçersen aç kalırsın. Hem ruhen, hem fiziken.

Stilini kendin mi belirliyorsun? Styling yardımı alıyor musun?

Taner Şahin: Kendim belirliyorum. Bazen bir karakter için özel birşey gerekebiliyor. Misal, "Kaygısız Baş" sinema filminde Murat karakteri için bıyık bıraktım ve 7 kilo aldım.

Türkiyede ki oyuncuları başarılı buluyor musun? İsim istesem bay ve bayan ?

Taner Şahin: Tabi ki başarılı oyuncularimiz var. Başarısız ama izlenenlerde var. Ahmet Kural, Aras Bulut, Haluk Bilginer, İbrahim Çelikkol gibi isimleri izlemeyi çok severim. Bayan olarak Demet Akbağ .

Diziler artık Filmlerin önüne geçti reyting rekabetleri ile bir çok proje iflas ediyor yayından kalkıyor. Bir dizinin en önemli unsurları sence ne?

Taner Şahin: Öncelikle hikaye. İzleyici artık bazı şeylerin farkında. Isıtılıp önüne konan şeyleri görebiliyor. Birbirine benzeyen işlerde aynı dönem yayınlanınca patlayabiliyor. Oyuncu secimide önemli unsurlar tabi.

Yönetmen olmak ister misin? Hiç düşündün mü?

Taner Şahin: Düşündüm. Daha sonrasında " Yok ben senaryo yazayım yada oynayayım" dedim. Çünkü orası bambaşka bir dünya. Tüm algılar açık olması lazım.

Oyunculuk eğitimi bu ülkede yeterli derecede verildiğini düşünüyor musun?

Taner Şahin: Tabi ki değil. Zaten 3 ay ,6 ay yada 1 yıl eğitim alınarak oyuncuda olunmuyor. Oyunculuk , tamamen eğitimle olanda birşey değil. Sahaya inip, set ortamında pişmekte oyuncu adayına çok şey katar. Misal ehliyet almak trafiğe çıkmadığın ,araç kullanmadığım sürece birşey ifade etmez.

Genç, yakışıklı ve başarılı bir oyuncu olarak hedeflerin neler?

Taner Şahin: Oyuncu olarak ardıma baktığımda her defasında daha iyi işler bıraktigimi görmek istiyorum. Gönül verdiğim, savaştığım bu yolda hakkını vererek güzel işlerle çıkmak en büyük isteğim.

Neden sadece bu ülkede güzellik yarışmalarında birinci olanlar direk başrol oyuncusu oluyor? Oyunculuk güzellik mi demek?

Taner Şahin: Sadece güzellikle olan birşey değil bu. Eğitim ve deneyim gerektiren birşey. Daha çok deneyim. Yarışmalardan çıkıp başarılı olmuş kişilere baktığımızda kendini oyunculuk anlamında geliştiren kişiler kalıcı oldu, güzelliğine güvenen silinip gitti.

Seni oyuncu Ozan Akbaba’ya benzetiyorlar. Bu durum rahatsız seni ediyor mu?

Taner Şahin: Son günlerde bunu çok duyuyorum. Sosyal medya hesaplarımda gerek takipçiler gerek dostlarım çokça söyledi bunu. Kendisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde başarılı performansı ile izleyicinin takdir ettiği ve sevdiği bir oyuncu. Bende çok takdir eder ve severim. Umarım birgün aynı projede çalışma fırsatımız olur.