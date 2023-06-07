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Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidon ve kaplara araçlardan su temin ediyor.

İki gündür suyun verilemediği kentte, vatandaşlara tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlarla su dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Ekipler tesise tekrar su alınması için baraj suyundaki bulanıklık seviyesinin normale dönmesini bekliyor.

Kente içme suyunun sağlandığı ve sağanak sonrası suyun bastığı Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nde Sinop Belediyesi ekiplerince yürütülen temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

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