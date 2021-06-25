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Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılama oranı en yüksek 10 ili "Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" mesajıyla açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Haziran 2021 Cuma 11:52
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Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı 

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından 24 Haziran itibarıyla aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı. Koca'nın yayımladığı tabloda 10 ilin aşılama oranları; Edirne yüzde 68,86, Amasya yüzde 67,66, Eskişehir yüzde 67,31, Çanakkale yüzde 67,31, Kırklareli yüzde 66,74, Balıkesir yüzde 65,16, Muğla yüzde 64,49, Burdur yüzde 64,83, Bilecik yüzde 64,23, Sinop yüzde 64,03 olarak yer aldı. Bakan Koca, mesajında ise "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaAşıKoronavirüs
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