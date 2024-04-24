Fransa Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Genel Müdürlüğü Direktörü Dr. Gregory Emery basına yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana 1679 dang humması vakasının görüldüğünü ve geçen sene ile kıyaslandığında vakalarda "rekor düzeyde" artış yaşandığını belirtti.

Emery, hastalığın daha çok Güney Amerika'dan ve Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı topraklarından gelen yolcularda görüldüğünü dile getirdi.

Fransa Kamu Sağlığı Genel Müdürü Dr. Caroline Semaille, bu bölgelerde "Dang humması salgınının daha önce görülmemiş" düzeyde olduğunu ve hastalığın "doğrudan" Fransa'yı etkiler hale geldiğini söyledi.

Yetkililer, olimpiyatların yapılacağı dönemde virüs vakalarının artabileceğine işaret ediyor.

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos'ta yapılacak.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa neden olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.