Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1405
ALTIN
458.997
DOLAR
7.6240
STERLİN
10.2394
EURO
9.3322
Turşu fabrikası için mal/malzeme satın alınacaktır
Turşu fabrikası için mal/malzeme...
Sosyal medya tanıtım hizmeti alınacaktır
Sosyal medya tanıtım hizmeti...
Mahir Eller Projesi Hakkında Duyuru
Mahir Eller Projesi Hakkında...
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti alınacak
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti...

Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması: İncelemeler kısa sürede neticelenecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 15:38
0 Okunma
Bakan Koca'dan 'mutasyon' açıklaması!

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.


Bakan Koca, Twiter hesabından yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Kocadan Mutasyon AçıklamasıİngiltereKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maskelerin yüzde kapatamadığı bölgelere estetik talebi arttı
Maskelerin yüzde kapatamadığı bölgelere estetik talebi arttı
Çin aşısı ikinci tip koronavirüste daha avantajlı olabilir
Çin aşısı ikinci tip koronavirüste daha avantajlı olabilir
Entübe edileceğini duyan koronavirüs hastaları ölüm korkusu yaşıyor
Entübe edileceğini duyan koronavirüs hastaları ölüm korkusu yaşıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans