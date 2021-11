Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı

ANTALYA - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Filistin, Bosna- Hersek, Kırgızistan, Tacikistan, Namibya ve Nijer sağlık bakanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye'nin Covid-19 sürecinde güçlü bilişim alt yapısıyla çok hızlı aksiyon aldığını anlatarak, “Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu turizm bölgesinde bir otelde düzenlenen 7'nci Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'na (HIMSS Eurasia) katıldı. Konferans ve fuara Azerbaycan, Filistin, Bosna- Hersek, Kırgızistan, Tacikistan, Namibya ve Nijer sağlık bakanları ve bakan yardımcıları, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS Başkan Yardımcısı Bruce Steinberg, HIMSS Başkanı ve CEO'su Hal Wolf ve tıp dünyasından çok sayıda katılım oldu.



SAĞLIK EN TEMEL ÖNCELİK



Covid-19 salgınının, insan sağlığının tüm ülkeler için en temel öncelik olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özellikle sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgınla mücadelede ne kadar etkili ve karar almada, tedbirleri uygulamada en temel araçlarından biri olduğunu da tecrübe ettik. Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde dijital sağlık alt yapımızın toplumumuza sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettik" dedi.



TÜRKİYE ÇOK HIZLI AKSİYON ALDI



Türkiye'nin, bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadığını belirten Bakan Koca, “Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir sürede artırdık. 2 yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık" diye konuştu.



TÜM SÜREÇLER DİJİTAL ORTAMDA



11 Mart 2020 tarihindeki ilk vaka kaydından itibaren tüm süreçleri dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildiklerini belirten Bakan Koca, “Sağlık bilişimi ve dijitalleşmesi adına geldiğimiz noktada, dünyaya örnek teşkil edecek, tüm hizmet süreçleri birbirine entegre ve hem vatandaşımızın hem sağlık personelimizin hizmetine sunduğumuz çok sayıda uygulamaya sahibiz" dedi.



SEVİYE 7'DE AVRUPA VE TÜRKİYE



Dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan Seviye 7'ye ulaşmış hastane sayısının tüm Avrupa'da toplam 5 iken, Türkiye'de de Avrupa'nın toplamı kadar Seviye 7 hastane sayısının 5 olduğunu anlatan Bakan Koca, “Türkiye haricinde tüm Avrupa'da 5 hastanenin Seviye 7'ye sahip olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde ise yeni validasyon süreçlerini eksiksiz yerine getirerek Seviye 7'ye ulaşan Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi ile toplam 5 hastanemiz bulunmaktadır" dedi.



TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞIMA HAZIRIZ MESAJI



Seviye 6 konumuna gelen hastane sayısının ise 66'ya ulaştığını açıklayan Koca, “Diğer taraftan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dijitalleşme süreçlerinde, ülkemizde çok kısa bir sürede 14 ağız ve diş sağlığı merkezimiz Seviye 6, iki merkezimiz ise seviye 7 olarak tescillenmiştir. Salgında özellikle güçlü bilişim alt yapımızın sağladığı avantajları dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğumuzu, sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" diye konuştu.



E-NABIZ'DA 55 MİLYONU AŞKIN KULLANICI



HIMSS Eurasia'nın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakan Yardımcısı ve Konferans Başkanı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'de 55 milyondan fazla kullanıcıyla e-nabız aracılığıyla tüm hastaneleri birbiriyle konuşur hale getirdiklerini söyledi. Bu sayede pandemiyle çok daha güçlü mücadele edilmesini sağlayan dijital uygulamaların çok kısa sürede hizmete alındığını anlatan Dr. Birinci, “Dijital pandemi yönetim sistemimizin en önemli parçası olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması neredeyse tüm toplumumuzun kullandığı ve kendini güvende hissettiği bir uygulama halini aldı" ifadelerini kullandı.



NÜFUSUN YÜZDE 97'Sİ HES KODU ALDI



Bugüne kadar nüfusun yüzde 97'sinin HES kodu aldığını ve 10 milyonun üzerinde HES kodu sorgulaması yapılarak güvenli sosyal hayatın kesintisiz devamının sağlandığını anlatan Dr. Birinci, şöyle devam etti:



“23 milyondan fazla risk uyarısı veren sistemle seyahat, ziyaret ve toplu alanlarda diğer insanlarla temasın önüne geçilmiştir. Pandeminin kontrol altına alınmasında en önemli aksiyonumuz olan filyasyon uygulamasında, sahadaki çalışanların en önemli aracı Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi mobil uygulaması (FİTAS) ile ekiplerimiz 9 milyon kilometre yol kat etmiş ve dünyanın etrafını adeta 228 kere dolaşmış, Covid pozitif ve temaslı vatandaşlarımıza şifa olmuşlardır. 14 Ocak 2021 tarihinde başladığımız Türkiye'nin aşı programında 120 milyon aşı uygulandı."



KONUK BAKANLAR DA KONUŞTU



Filistin Sağlık Bakanı Mai Salem Akaila, sağlığı dijitalleştirmenin önemli olduğunu belirterek, Filistin'in Türkiye ile eskilere dayanan ilişkileri olduğunu hatırlattı. Türk doktorların Filistinlileri iyileştirmeye devam ettiğini anlatan Akaila, "1970'ten bu yana Türkiye ile sağlık alanından iş birliği yapıyoruz. Bugün de önemli bir konferansa katıldığım için mutluyum" dedi.



Bosna- Hersek Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic de iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye'nin başarısının herkese faydalı olacağını anlattı. Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliev ise salgında herkesin önemli bir sınav verdiğini belirterek, Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı dijitalleşmedeki son noktaları Kırgızistan'la da paylaşarak tüm dünyaya da 'Bütün başarılarımızı kimseyi geride bırakmadan herkese sunabileceğimizin göstergesidir' mesajını verdiğini açıkladı.



Namibya Sağlık Bakanı Shangula Kalumbi, sağlık hizmetlerinin önemine işaret ederek, "Salgın tüm dünyayı etkiledi. 225 milyonu değil, 5,8 milyar kişiyi etkiledi. Dünya çok iyi direnç gösterdi" dedi.



Tacikistan Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullozoda ise salgından ülkelerin ciddi zarar gördüğünü dile getirerek, Tacikistan Cumhuriyeti'nin salgın sürecinde vatandaşı daha kolay tedavi etmek için çaba gösterdiğini aktardı.



'İKİ VİRÜSLE MÜCADELE ETTİK'



Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsevar Aghayev da Türk dünyasının Türkiye'de buluştuğunu belirterek, "Türkiye'de yapılan tıbbi ekipmanlar önemli. PCR testlerinin yanı sıra aşıların ülkemize ulaştırılması Türkiye'nin sayesinde olmuştur" dedi. 2020 yılında iki virüsle mücadele ettiklerini belirten Aghayev, “Lokal virüsü yendik, global virüs Covid-19 salgınını da inşallah yeneceğiz" dedi.



BEŞ BİLİM İNSANINA TEŞVİK ÖDÜLÜ



Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) 2021 Teşvik Ödülleri 5 bilim insanına verildi. Ödül alan bilim insanları Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüpoğlu, Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tolga Çukur, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden Doç. Dr. Işıl Gazioğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Dr. Ahmet Acar'a ödülleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından takdim edildi.