Bilim Kurulu Ãœyesi Ã–zlÃ¼: Riskli kiÅŸiler, hatÄ±rlatÄ±cÄ± doz aÅŸÄ± yaptÄ±rmalÄ±

TRABZON - SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼, "Risk grubunda olanlar, eÄŸer son aÅŸÄ±lamanÄ±n Ã¼zerinden 6 aylÄ±k sÃ¼re geÃ§miÅŸse, yeni aÅŸÄ±larÄ± beklemeden mevcut aÅŸÄ±larla hatÄ±rlatÄ±cÄ± doz yaptÄ±rmalarÄ±nda fayda var. Onun dÄ±ÅŸÄ±ndakiler, yeni aÅŸÄ±larÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyebilir" dedi.



Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼, grip aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n uzun yÄ±llardan beri kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶zellikle risk grubundaki kiÅŸilerin yaptÄ±rmasÄ±nÄ± istedi. Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, "Herhangi bir kiÅŸi de yaptÄ±rabilir. SaÄŸlÄ±k bir genÃ§ ya da herhangi bir kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olmayan kiÅŸi de 'Grip olmayayÄ±m, 3-5 gÃ¼n iÅŸimden, gÃ¼cÃ¼mden geri kalmamayÄ±m, grip aÅŸÄ±sÄ± yaptÄ±rayÄ±m' derse bir zarar yok, yaptÄ±rabilir. YaÅŸlÄ±lara, kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunanlara, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi baskÄ±lanmÄ±ÅŸ olanlara, bu aÅŸÄ±yÄ± her sene ekim ayÄ±nda yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Daha Ã¶nce aÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ olsa bile tekrar yeni hazÄ±rlanan aÅŸÄ±larla aÅŸÄ±lamayÄ± yapÄ±lmasÄ±nda fayda var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ grip virÃ¼sÃ¼ de sÃ¼rekli mutasyon geÃ§iriyor, antijenik yapÄ±sÄ± deÄŸiÅŸiyor. Ã–nceki aÅŸÄ±larÄ±n koruyuculuÄŸu 1 yÄ±l sÃ¼rÃ¼yor. Hatta 6-7 ay devam ediyor. DolayÄ±sÄ±yla yeni aÅŸÄ±yla aÅŸÄ±lanmalarÄ±nda fayda var" diye konuÅŸtu.Â



RÄ°SK GRUPLARI Ä°Ã‡Ä°N UYARI



Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, "Daha Ã¶nceden Covid-19 aÅŸÄ±larÄ±nÄ± tam olarak yaptÄ±rmamÄ±ÅŸ olanlar varsa; elbette aÅŸÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Fakat Ã¶nceden aÅŸÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸ olanlar, -mRNA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± en az 2 doz yaptÄ±rmÄ±ÅŸ ya da inaktif aÅŸÄ±larÄ± 3 doz yaptÄ±rmÄ±ÅŸ kiÅŸiler-yeni varyantlara karÅŸÄ± Ã¼retilip, piyasaya sÃ¼rÃ¼lmesi beklenen aÅŸÄ±larÄ± bekleyebilir. Ancak risk grubunda olanlar, eÄŸer son aÅŸÄ±lamanÄ±n Ã¼zerinden 6 aylÄ±k sÃ¼re geÃ§miÅŸse, yeni aÅŸÄ±larÄ± beklemeden mevcut aÅŸÄ±larlaÂ hatÄ±rlatÄ±cÄ± doz yaptÄ±rmalarÄ±nda fayda var. Covid-19 aÅŸÄ±larÄ± iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum. Sadece risk gruplarÄ± iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum. Onun dÄ±ÅŸÄ±ndakiler, yeni aÅŸÄ±larÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyebilir" dedi.Â