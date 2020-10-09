Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
487.484
DOLAR
7.9283
STERLİN
10.2888
EURO
9.3359
Can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 8 bin 667'ye...
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem
Hem scout'ları hem de futbolcuları...
Pandemide su ve arıtma cihazları şikayetleri arttı
Pandemide su ve arıtma cihazları...

Can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 101 testten 1615 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 58 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:37
0 Okunma
Can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 117 bin 101 testten 1615 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken, 1398 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47, toplam hasta sayısı 330 bin 753, toplam vefat sayısı 8 bin 667, toplam ağır hasta sayısı 1403, toplam iyileşen hasta sayısı 290 bin 352 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.3 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, "Bugün 1615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19HastaVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türkiye COVID-19 aşısı üretmeli”
“Türkiye COVID-19 aşısı üretmeli”
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
Ölümcül Kovid hastalarına şifa olabilir!
Ölümcül Kovid hastalarına şifa olabilir!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans