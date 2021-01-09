Çocuklar da koronavirüse karşı aşılanacak

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıyla, sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzeri ile kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşların aşılanacağını belirtti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 18 yaş altına ise aşı uygulamasının nasıl yapılacağını anlattı. Prof. Dr. Kara, çocukların yetişkinlere oranla daha az koronavirüs geçirdiğini belirterek, "Çocuklar da doğal olarak bu mikroorganizmayı alıyorlar; ama koronavirüs az sayıda geliştiriyorlar. Yetişkin birinin alması ile bir çocuğun almasında böyle bir fark var. Hastalanması, klinik bulgunun ortaya çıkması, şikayetinin ortaya çıkması çocuklarda biraz daha az. O bakımdan çocukların bugün için koronavirüse daha az yakalandığını biliyoruz" dedi.



'ÇOCUKLARA AŞI YAPACAĞIMIZ ZAMAN İKİ KERE DÜŞÜNÜYORUZ'



Çocukların da koronavirüse karşı aşılanması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Kara, "Ama bugün baktığımız zaman 'hemen acil mi' dersek çok acil değil, daha az hastalandıkları için. Ama aşılanmaları gerekir mi, gerekir. Çocukta kararı biz veriyoruz ya da anne-baba veriyor. Bu nedenle de bizim çocuğa yapabileceğimiz aşı için çok daha kesin ve emin olmamız lazım. Bir çocuk en az 80 yıllık bir dönem yaşayacak daha. Çocuklarda aşı uygulayacağımız zaman en azından iki kere düşünüyoruz. 'Bu aşı gerekli mi, bu aşı güvenli mi, ben bu aşıyı yaparsam çocuğa bir şey olur mu' benim bunların hepsi için içimin çok rahat olması lazım ki çocuğa aşıyı yapayım" diye konuştu.



'HACETTEPE OLARAK ÇOCUK ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ'



Prof. Dr. Kara, verilere göre inaktif aşının güvenli olduğunu kaydederek, "Evet bu aşı güvenli, verilerimiz ortaya çıkıyor. Faz-3 çalışmaları daha tam tamamlanmadı. Diyelim ki aşıyı 6 ay uyguladık, hiçbir şey olmadı, bundan sonra bir şeyin olma ihtimali çok düşük, hatta yok kabul edilebilir düzeyde. O zaman bu kadar güvenliyse çocuğa da yapabilirim. Ama şuna da bakarım; acaba çocuğun savunma sistemi bir büyüğün verdiği cevabı verir mi? Bu sefer de çocuk çalışmaları yapılacak. Bugün için elimizdeki veriler aşının güvenli olduğunu gösteriyor. Ama 1-2 ay içinde kesinlikle güvenli olduklarını göreceğim. O zaman da diyeceğiz ki; artık çocuk çalışmalarını yapalım. Biz de Hacettepe olarak çocuk çalışmaları yapmayı planlıyoruz, çocuklarımıza böyle bir aşıyı mutlaka sunmalıyız. Bizim bu aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net ayağımızın yere basması lazım. Şu anda tek ayağım çok kuvvetli yere basıyor, diğeri hemen hemen bastı; ama ikisi de tam bastıktan sonra diyeceğim ki, 'çocuklarda da güvenli yapalım ve onun cevabını görelim'" değerlendirmesinde bulundu.



'HİÇBİR AŞI ÖNCE ÇOCUKTA DENENMEZ'



Prof. Dr. Kara, aşının yetişkinde güvenlik tarafının çok ön planda olduğunu, çocuklarda da o güvenilirliği gördükten sonra koruyacağına bakılacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Yetişkinde güvenlik tarafı çok ön planda. Çocukta o güveni gördükten sonra, 'acaba ne kadar koruyacak, bu koruma daha yüksek olur mu yoksa yetişkine göre biraz düşük olur mu' onu görüp, değerlendirip ondan sonra, 'çocuklarda bu aşıyı uygulayalım' demek lazım. Çocuklardaki aşı çalışmasında, çocukta ne kadar koruyacak onu tespit edeceğiz. Yetişkinlerden neyi biliyoruz; bu aşı güvenli, bu aşı koruyor. Çocuktaki çalışmada artık şuna bakacağız; yetişkindeki ağrı yüz kişide 3 kişide oluyor; ama çocukta belki daha fazla belki daha az olacak. Bizim bunu görmemiz lazım. Bir de ne kadar koruduğunu göreceğiz. Çocuklardaki çalışmanın bizim için kıymeti o olacak. Bir aşı laboratuvarda çalışılır, sonra hayvanlarda çalışılır. Sonra faz-1 faz-2 genç yetişkinlerde yapılır, ondan sonra biraz daha büyük sayıdaki yetişkinde çalışma yapılır, emin olunur sonra çocuğa geçilir. Yani direkt hiçbir aşı önce çocukta denenmez."