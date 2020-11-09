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Covıd-19 tanı kitlerinde yeni dönem

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet yürüten Ulusal Metroloji Enstitüsü'nce (UME), Covıd-19 virüsünün tespitinde kullanılan PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla RNA tabanlı referans malzemeler üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2020 Pazartesi 12:38
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Covıd-19 tanı kitlerinde yeni dönem

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bakanlığın ilgili kuruluşu TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten UME, Türkiye'de Covıd-19 tanısı için kullanılan PCR testlerindeki ölçüm kalitesini arttırmak amacıyla yeni bir referans malzeme geliştirdi. Bu yeni RNA tabanlı referans malzemeler PCR testinde yer alan her iki basamağın da kontrolünü mümkün kıldığından ölçümlerin kalitesi güvence altına alınıyor. RNA tabanlı referans malzemeler, laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde her iki enzim basamağının kontrolü için iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, üreticiler bu malzemeyi, PCR kitlerine RNA tabanlı pozitif kalite kontrol malzemesi olarak ekleyerek kitlerin güvenilirliğini de sağlayabilecek.

SOĞUTMADAN DAĞITIMA

TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş, yerli ve milli imkanlarla üretilen referans malzemeler ile yapılan PCR testlerinin kalitesini teminat altına aldıklarını belirterek, "Bu malzemenin en önemli katkısı herhangi bir soğutma işlemine ihtiyaç duymaması. Malzemenin ülke içindeki paydaşlara dağıtımını soğutma işlemine maruz bırakmadan rahatlıkla yapabiliriz" dedi.

BAKAN VARANK: PCR TESTLERİNİN DOĞRULUK ORANI YÜKSELECEK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Varank, Covıd-19 virüsünün tespitinde kullanılan PCR testlerinin artık daha kaliteli sonuç vereceğini belirtti. PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla UME tarafından RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğini ifade eden Bakan Varank, "Böylece, PCR testlerinin doğruluk oranı yükselecek. Ayrıca üretilen malzemeler PCR kitlerinin iç kalite kontrolünde de kullanılacak" diye konuştu.

Bakan Varank, muadil enstitülerden karşılaştırma yapmak amacıyla bu referans malzemeleri istediklerini belirterek, "Ancak sudan bahaneler öne sürdüler. Bu da tabii araştırmacılarımızı daha fazla motive etti. Ülkemiz laboratuvarları ve kit üreticilerinin kullanımı için bu referans malzemeleri kendimiz üretmek için proje başlattık. 3 ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Bize karşılaştırma için bile verilmeyen RNA tabanlı referans malzemelerden farklı olarak da daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, RNA tabanlı referans malzemeleri ile ilgili bilgi ve sipariş formlarına, 'https://rm.ume.tubitak.gov.tr/urun_grup.aspx?p=4' adresinden ulaşılabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covıd19 Tanı KitleriYeni DönemTÜBİTAKKoronavirüs
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