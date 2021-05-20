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DOKTOR BEHZAD NİKMEHR VE MODERN TIP CERRAHLIĞI

Estetik alanında birçok ülkede sayısız başarıya imza atan doktor Behzad Nikmehr Boy açıklamada bulundu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Mayıs 2021 Perşembe 17:16
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DOKTOR BEHZAD NİKMEHR VE MODERN TIP CERRAHLIĞI

HABER MERKEZİ

Son zamanlarda tıp dünyasında sayısız başarıya imza atan doktor Estetik ve Güzellik Doktoru Behzad Nikmehr özellikle son zamanlarda 15cm boy uzatma, kesmeden burun ameliyatı gibi nadir görülen alanlarda birçok başarıya imza atarak herkesin takdirini topladı; başarısı kısa sürede kulaktan kulağa yayılarak Doktor Behzad'ın herkesin favori doktoru olmasını sağladı. Özellikle kısa boylu olduğu için kendini kötü hisseden, psikolojisi bozulan kısa boyluları 15cm uzatarak tam anlamıyla onların hayallerini gerçekleştirerek gönüllere taht kurdu ve Keserek burun ameliyatından korkanlar içinde kesmeden ameliyat yöntemiylede birçok kişinin derdinin dermanı oldu. Türkiye ve Amerikada birçok başarılı operasyona imza atan Behzad Türkiyedeki bütün işlemlerini başarıyla tamamladığını ve artık Amerikaya gideceğini daha geri gelmeyeceğini söyledi. İşinde uzman olan Sayın Behzad Nikmehr'e ülkemize yaptığı katkılardan dolayı başarılar diliyor; Amerikadaki işlemleri için kendisine kolaylık diliyoruz.

Doktor Behzad Nikmehr'in Asistanının whatsapp numarası: +1252-242-9178  detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.

   

Doktor Behzad Nikmehr'in Asistanının Whatsapp numarası: +1252-242-9178  detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 20.05.2021 17:24
Anahtar Kelimeler:
Behzad NikmehrModern TıpEstetik
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