DOKTOR BEHZAD NİKMEHR VE MODERN TIP CERRAHLIĞI

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Son zamanlarda tıp dünyasında sayısız başarıya imza atan doktor Estetik ve Güzellik Doktoru Behzad Nikmehr özellikle son zamanlarda 15cm boy uzatma, kesmeden burun ameliyatı gibi nadir görülen alanlarda birçok başarıya imza atarak herkesin takdirini topladı; başarısı kısa sürede kulaktan kulağa yayılarak Doktor Behzad'ın herkesin favori doktoru olmasını sağladı. Özellikle kısa boylu olduğu için kendini kötü hisseden, psikolojisi bozulan kısa boyluları 15cm uzatarak tam anlamıyla onların hayallerini gerçekleştirerek gönüllere taht kurdu ve Keserek burun ameliyatından korkanlar içinde kesmeden ameliyat yöntemiylede birçok kişinin derdinin dermanı oldu. Türkiye ve Amerikada birçok başarılı operasyona imza atan Behzad Türkiyedeki bütün işlemlerini başarıyla tamamladığını ve artık Amerikaya gideceğini daha geri gelmeyeceğini söyledi. İşinde uzman olan Sayın Behzad Nikmehr'e ülkemize yaptığı katkılardan dolayı başarılar diliyor; Amerikadaki işlemleri için kendisine kolaylık diliyoruz.

Doktor Behzad Nikmehr'in Asistanının whatsapp numarası: +1252-242-9178 detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.

Doktor Behzad Nikmehr'in Asistanının Whatsapp numarası: +1252-242-9178 detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz