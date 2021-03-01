Evden çalışma ortopedik sorunlara zemin hazırlıyor

İSTANBUL - Uzmanlar, evden çalışma sistemine bağlı olarak ortopedik problemlerin görülmeye başladığını belirtiyor. İtalya’da yapılan bir araştırmaya göre ise evde çalışanların yüzde 41,2’sinde 43 bel ağrısı, yüzde 23,5’inde boyun ve sırt ağrısı saptandığını aktaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, bunun en önemli nedeninin ev ortamının çalışma ergonomisi için uygun olmamasına bağlı olduğunu söyledi.

ÇALIŞMA ORTAMI VE SÜRESİ ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Uzun süre hareketsiz ve ara vermeden çalışma, egzersiz yapılmaması ve uygun olmayan çalışma ortamı gibi farklı nedenlerin sorunların gelişmesinde etkili olduğuna işaret eden Doç. Dr. Meriç, “Birçok kişi evinin mutfağında, salonda, uygun olmayan sandalyelerde çalışmak durumunda kalıyor. Üstelik çalışma süresinin uzaması ve ara vermeden çalışılması durumunda bel, boyun, omuz ve sırt ağrıları da kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle şikâyetlerin arttığını görüyoruz” dedi.



BOYUN AĞRISINDA DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR ETKİLİ

Özellikle dizüstü bilgisayarlarda, uzun süre başı öne aşırı eğerek çalışmanın başın boyun kaslarına yaptığı baskıyı 4 katına çıkardığını belirten Doç. Dr. Meriç, bunun da sırt ve boyun ağrılarında artışa sebep olduğunu söyleyerek, “Göz hizasında olmayan ekran, dik oturuşu bozmakla birlikte özellikle bel bölgesindeki yüklenmeyi artırıyor. Bu nedenle olası ortopedik rahatsızlıklardan korunmak için alınacak kişisel tedbirlerin oldukça faydası olacaktır” diye konuştu.



ÇALIŞIRKEN ALINACAK ÖNLEMLER AĞRILARI UZAKLAŞTIRACAKTIR

Evde çalışmaya bağlı gelişen bu rahatsızlıklardan korunmak, ağrıların azaltılması ve oluşmasını engellemek için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunan Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Bilgisayar ekranınızın mutlaka göz hizanızda olmasına dikkat edilmeli. Bunun için dizüstü veya masa üstü bilgisayarınızın altına kitap gibi yükseltici koyarak başınızın öne eğilmesini engellemeye çalışmak gerekir. Evde kullandığımız sandalyeler maalesef uzun süre oturup çalışma için uygun değil. Bu nedenle çalışma sandalyesinin ergonomik ofis tipi çalışma sandalyesi olmasını tavsiye ediyoruz” diyerek mümkünse ofiste çalışılan sandalye, eve getirilip kullanılabileceğini söyledi.

Evde çalışırken mutlaka saat başı küçük molalar verilmesi gerektiğini vurgulayan Meriç, “Tuvalete gitmek veya su içmek bahanesi ile ev içinde birkaç adım atarak kasların hareket etmesini sağlamak faydalı olacaktır. Verilen küçük molalarda, özellikle bel, sırt ve bacak kaslarına germe egzersizleri yapmayı öneriyoruz. Çalışma esnasında dizlerin, kalça eklemi ile 90 derece açıda olmasına ve bacakların yere paralel şekilde omurganızın yere dik pozisyonda olmasına özen gösterilmeli. Bireyin sırt ve bel ağrısı fazla ise ofis koltuğu ile sırt desteği kullanabilir. Gün içinde, kasları güçlendirmek amacıyla vücut tipine uygun olacak şekilde, egzersiz yapılabilir. Bunun için ise özellikle online programlardan faydalanılabilir” dedi.

HAREKETSİZLİK EKLEM AĞRILARINA NEDEN OLUYOR

Yapılan bir başka çalışmada ise evden çalışanların yüzde 35’inin hareketsizlikten şikâyetçi olduğu saptandığını aktaran Doç. Dr. Gökhan Meriç, çalışanların da yeterince hareket edememeye bağlı eklem ve bel ağrılarının arttığından şikâyetçi olduğunu dile getirdi.

Evden çalışmaya bağlı gelişen hareketsizliğin kas kaybına yol açtığını ve bunun da ağrılarda artışa neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Evde yapılacak egzersizlerden en uygunları pilates, yoga tarzı egzersizlerdir. Özellikle kilo vermeye yönelik yoğun kardiyo içeren Tabata, HITT egzersizleri sırasında dikkatli olunmalı ve vücudunuzun el verdiği ölçüde aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.



SAKATLANMAMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Doç. Dr. Meriç, evde yapılan egzersizler sırasında olası sakatlanmalardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Vücut tipinize uygun egzersizler yapmaya dikkat edin. Egzersiz öncesinde mutlaka esnetme ve germe hareketleri ile kas boyu uzatılarak olası kas krampları ve hasarlanmalarından korunmaya özen gösterin. Dizlerinizde çömelme sırasında ağrı oluyorsa squat lounge gibi egzersizlerden uzak durun. Egzersizleri bir saatten uzun süre yapılmayın. Ev içinde 45 dakikalık egzersizler yeterli olacaktır. Ayakta uzun süre kalmanız gereken zıplama içeren kardiyo ağırlıklı egzersizler sırasında, ayak tabanı ve çevresinde gelişebilecek tendinit ve ödem gibi rahatsızlıklardan korunabilmek için mutlaka ayakkabı giyin. Egzersiz sırasında veya sonrasında eklemlerde ağrı veya şişlik olursa egzersiz hemen bırakın, ağrılı bölgeye buz koyun. Şikâyetleriniz devam ederse mutlaka bir uzmana danışın.”



UZUN SÜRE MAUSE KULLANIMI SİNİR SIKIŞMASI YARATABİLİYOR

Evden çalışmaya bağlı gelişen bir başka rahatsızlığın da özellikle uzun süre bilgisayar faresi kullanmak zorunda kalan kişilerde ortaya çıktığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Özellikle el bileği seviyesindeki sinirlerin uzun süre baskı altında olmasına bağlı olarak, el parmaklarında uyuşma ve ağrı ile giden sinir sıkışması yaşanabilmektedir. Bu durumdan korunmak için saat başı molalar verilmeli, germe esneme egzersizleri yapılmalı, mousepad ve dizüstü bilgisayar bilek koruyucu süngerler ile bu bölgede oluşan baskı azaltılmalıdır. Eğer şikâyetler artarsa ve elde uyuşma devam ederse mutlaka bir uzman hekime danışılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.