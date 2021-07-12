Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1378.28
ALTIN
501.48
DOLAR
8.6608
STERLİN
12.0455
EURO
10.2907
İstanbul “eğlencenin başkenti”ne akın etti
İstanbul “eğlencenin başkenti”ne akın etti
TCDD reklam alanları kiraya verecek
TCDD reklam alanları kiraya...
Ankara’da 55 arsa satılacak
Ankara’da 55 arsa satılacak
ŞUSKİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALACAK
ŞUSKİ, BAKIM VE ONARIM...

Kan deposu gibi: 50 kez bağışta bulundu

ERZURUM Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) memur olan Sinan Cömert (46) bugüne kadar 50 ünite kan verdi. Kızılay tarafından altın madalyayla ödüllendirilen, arkadaşlarının 'kan deposu' diye adlandırdığı Cömert, "Her üç ayda bir mutlaka kan bağışında bulunurum. 35'ini Kızılay'a, 15 ünite de acil hasta olması nedeniyle hastanede bağışta bulundum. Hedefim, yaşarsam son kan bağışı yapılan 60 yaşına kadar bu görevi yerine getireceğim" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:46
0 Okunma
Kan deposu gibi: 50 kez bağışta bulundu

Merkez Yakutiye ilçesindeki SGK hizmet binasında Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Sinan Cömert, 35'inci bağışında bulundu. Cömert, altın madalyayla ödüllendirildi. Cömert'in altın madalyasını ise 16 kez bağışta bulunan İl SGK Müdürü Nizamettin Durmuş verdi. Kurum olarak kan bağışında bulunmayı bir görev bildiklerini söyleyen Durmuş, "Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Sağlıklı ve imkanı olduğu halde hiç kan vermeyen kişilerin yarın ihtiyacı olunca düşünmeleri gerekiyor. Bugün sana, yarın bana ve herkesin kana ihtiyacı olacağı bir günün geleceği düşüncesiyle düzenli kan bağışı kültürünün yerleşmesi gerekir. Kan verirken hem hayat kurtarıyoruz hem de sağlıklı ve daha güçlü olmamızı sağlıyoruz. Kurumda görevli Sinan Cömert de Kızılay'a cömert davranmış ve 35 ünite kan bağışında bulunmuş. Hak ettiği altın madalyasını kendisine verirken büyük bir gururla taşımasını istiyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına 35 kez kan bağışı yapan ve arkadaşlarının 'kan deposu' dediği Sinan Cömert ise şunları söyledi:

 "Kızılay'da kayıtlı kan sayısı 35. Hastanelerde de 15 ünite kan verdim. Ama hastanelerdeki bağışlar kayıtlara girmiyor. Yaklaşık 20 yıldır kan veriyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Kan veren arkadaşlar çok büyük sevaba giriyor. Bu yüzden insanları teşvik etmek gerekiyor. Eskiden kan bulunmazdı. Tedarikini sağlamak için çok sıkıntı çekilirdi. Bana hiç kan lazım olmadı. Buna rağmen bağışta bulunmaya devam ediyorum. 60 yaşa kadar kan verilebiliyormuş. Allah ömür verirse ben de bu yaşa kadar kan vereceğim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumKızılayKan BağışıKan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Vaka sayısı 1000'in altında düşerse maske şemsiye gibi olacak'
'Vaka sayısı 1000'in altında düşerse maske şemsiye gibi olacak'
Dünyada ilk: Coronavac Faz 3 çalışmasının ilk bilimsel sonuçları Türkiye’den çıktı
Dünyada ilk: Coronavac Faz 3 çalışmasının ilk bilimsel sonuçları Türkiye’den çıktı
Prof. Dr. Yalçın: Delta varyantı yüzde 60 daha bulaşıcı
Prof. Dr. Yalçın: Delta varyantı yüzde 60 daha bulaşıcı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans