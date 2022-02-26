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“Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor”

Kovid-19 enfeksiyonun kişide farklı dermatolojik rahatsızlıklara, deri döküntülerine neden olabildiğini söyleyen Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, “Yurt dışında ve Türkiye’de yapılan bazı çalışmalar koronavirüs geçiren bazı kişilerin dermatolojik rahatsızlıklar yaşadığını göstermiştir. Pandeminin ilk başlarında kişilerde görülen dermatolojik bulgular bazen tanı koydurucu nitelikte bezen de seyrini belirleyici nitelikteydi. Deri döküntüleri hastalarda genellikle Kovid-19 tanısı aldıktan sonra görülmektedir ama bildirilen birkaç vakada kurdeşen alerjik reaksiyon benzeri döküntüler Kovid teşhisi koydurabilmektedir’’ dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Şubat 2022 Cumartesi 10:05
“Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor”

Emsey Hospital Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, koronavirüse yakalananların deri döküntüsü şikayetlerini hastalıkla birlikte hemen yaşadığını ancak diğer dermatolojik problemlerden olan yoğun saç dökülmesini ise yaklaşık 1,5-2 ay sonra yaşamaya başladığını söyledi. 

EL AYAK MORARMALARI GÖRÜLEBİLMEKTEDİR

Cilt problemleri arasında en sık görülen rahatsızlığın deri döküntüleri olduğunu söyleyen Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, “Tırnak yapısında değişiklikler covid sonrası sık görülmektedir. Tırnak üzerinde çizgilenmeler, renk değişiklikleri ve bazen kırılmalar şeklinde kendi göstermektedir. Daha düşük bir oranda görülen su çiçeceği yapısında olan bir döküntüler, noktasal su toplamaları da kovid enfeksiyonunda görülen döküntülerdir. Kurdeşen şekilinde ortaya çıkan döküntülere de rastlanıyor. Bu döküntüler hastalarda genellikle kovid tanısı aldıktan sonra görülmektedir. Sadece döküntüler değil; el ve ayaklarda da morarmalar görülebilmektedir” diye konuştu.

KOVİD NEDENİYLE DÖKÜLEN SAÇLAR TEKRARDAN ÇIKIYOR

Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, Kovid sonrası görülen saç dökülmesinin nedenini şu şekilde ifade etti:

‘’Bu beklenen bir durumdur çünkü vücudun yaşadığı stres, kalori değişikliği, mikropla savaşma, hücresel değişimler bir yıkıma yol açıyor. Bu yıkım sonucunda saçın atılması aynı yerden yeni bir saçın gelmesini işaret ediyor.’’

Aşılama esnasında görülebilen durumlardan da bahseden Dr. Özyılmaz, aşı sonrası ortaya çıkabilen nefes darlığı, kızarıklık, cilt bulguları, şişme, soluk borusunun tıkanması gibi belirtiler de görülebiliyor.

ENFEKSİYONDAN KORUNURKEN CİLT SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ

Kovid-19 enfeksiyonundan korunmaya yönelik alınan önlemler sürecinde çok sık el yıkama, dezenfektan kullanımı nedeniyle cilt bariyerinde bozulma, ciltte kuruluk, çatlama, kaşıntıyla birlikte şiddetlenen bir kızarıklık hatta yarılmaların ortaya çıkabildiğini söyleyen Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, bu hususta ilk yapılması gereken şeyin cildi nemlendirme olduğunu söyledi. Özellikle yüzde 80 alkol barındıran dezenfektanlar, kolonyalar ciltte iritasyona, tahrişlere neden olabildiğini belirten Dr. Özyılmaz, alerjiye yatkın cildi hassas kişilerin alkol içeriği olmayan ürünleri tercih etmelerini, evde kalıp sabun, sabunsuz temizleyiciler kullanılmalarını tavsiye etti. Eğer ellerde kaşıntı yarılma başladıysa ve özellikle kızarıklık yoğunlaşırsa bir uzmana görülmesini önerdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emsey HospitalDermatologDr. Serpil ÖzyılmazCovid19Koronavirüs
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