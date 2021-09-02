Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1474.13
ALTIN
483.19
DOLAR
8.2931
STERLİN
11.4696
EURO
9.8495
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor
Denizli Belediyesi 40 adet...
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...

​​​​​​​Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 302 bin 869 testte 23 bin 946 vaka tespit edildi. 290 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2021 Perşembe 09:08
0 Okunma
​​​​​​​Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 302 bin 869 testte 23 bin 946 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 290 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 563 bin 507, 2'nci dozda 37 milyon 368 bin 108 ve 3'üncü dozda 8 milyon 661 bin 464 olmak üzere toplam 94 milyon 783 bin 884 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

'TOPLUM OLARAK AĞIR BEDEL ÖDÜYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda durum tıpkı bugünki gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsCovid19VakaHastaVefatAşıMaske
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çocuklarda öksürüğü ilaçla kesmeyin”
“Çocuklarda öksürüğü ilaçla kesmeyin”
17 bin kadın incelendi; gebelik rahim kanseri riskini azaltmaya yardımcı
17 bin kadın incelendi; gebelik rahim kanseri riskini azaltmaya yardımcı
Doç. Dr. Savaşçı: Kırmızı alarm vermeye başladık
Doç. Dr. Savaşçı: Kırmızı alarm vermeye başladık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans