Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
487.667
DOLAR
7.9325
STERLİN
10.3021
EURO
9.3364
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Putin, gerilime el attı
Son Dakika
Putin, gerilime el attı
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...

Tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar bölgesi karantinaya alındı 

KONYA'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik olarak bölgedede çalışan 2 tarım işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölge, karantinaya alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:25
0 Okunma
Tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar bölgesi karantinaya alındı 

Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'nde mevsimlik olarak aileleriyle bölgeye gelip, kurdukları çadıra yerleşen tarım işçilerinden 2'si rahatsızlandı. Hastaneye başvuran işçilerin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslı kişilerin çok olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölgeyi karantinaya aldı. Önlem alan jandarma bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekipleri ise çadırda yaşayanlara sağlık taraması yaptı. 

Kutören Mahalle Muhtarı Özcan Kardaş, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çadırlarda kalan 93 kişinin testlerinin yapıldığını ve tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçlarının ise ilgili birimler tarafından karşılandığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarımIşçiçadırKoronavirüsCovid19KonyaEreğli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
'Koronavirüs tiroit iltihabına neden olduğunda hayati risk artar'
'Koronavirüs tiroit iltihabına neden olduğunda hayati risk artar'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans