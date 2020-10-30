Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
501.749
DOLAR
8.3275
STERLİN
10.7821
EURO
9.7211
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Antalya, 72 ülkeden bin 250...
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl...

Toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün toz bulutu ile ülkeden ülkeye taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde havada 1,5 metre mesafe giderken, havalandırma veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş; ama onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ekim 2020 Cuma 12:24
0 Okunma
Toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil

ANKARA - Kuzey Kore'de geçen hafta, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği söylenen 'sarı toz' bulutu nedeniyle halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toz bulutu ile virüsün taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan "O kadar uzun süre dış ortamlarda yaşamıyorlar; ama bakteriler için zaman zaman öne sürülür. Fakat hiç doğrulanmadı. Biz de bir ara, 'Afrika'da çöllerden acaba menenjit mikrobu geliyor mu' diye çalışmalar yaptık; ama göstermedi. Koronavirüsün tozla bir ülkeden bir başka ülkeye gitmesi mümkün değil. Günlerce süren bir iş bu. Örneğin virüsün Çin'den Kore'ye gitmesi için bayağı bir süre geçmesi lazım, canlı kalması mümkün değil zaten. Hava akımı ile özellikle damlacıkların havada daha uzak mesafelere gitmişliği gösterilmiş; ancak bir şehirden başka bir şehre gitmesi çok mümkün değil. Ancak normalde havada 1,5 metre mesafe giderken, örneğin havalandırma veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş en fazla. Onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil" diye konuştu.

'HERKES ŞEMSİYE BULUNDURMAK ZORUNDA'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yağmur ile koronavirüsün bir ilgisinin olup olmadığına ilişkin, "Yağmurun virüs ile çok direkt ilgisi yok; ama maske ile var. Yağmurların başlamasıyla göreceğiz ki maskeleri taktığımızda maskeler ıslanacak. Şu anda kullandığımız cerrahi maskeler ıslandığı anda özelliğini yitiriyor. Onun için mutlaka tedbirleri alıp, hazırlıklı olmalıyız, herkes bir şemsiye bulundurmak zorunda. Yüzümüz ıslansa çok önemli değil; ama maske ıslandığında sürekli onu değiştirmek zorunda kalırız. Yağmurun olumsuz etkisi söyle düşünülebilir; insanlar kalabalık ve kapalı ortamlara girmek zorunda kalırlar, böyle bir negatif etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMDA ÇOCUK VAKA SAYILARI OLDUKÇA ARTTI'

Türkiye'de çocuk koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bakanlık, 'vakaların şu kadarı çocuk' diye günlük paylaşmadığı için tam bilmiyoruz; ama şunu biliyoruz, çocuk vakaları oldukça arttı. Biz ilk dalgada neredeyse hiç görmedik; ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu. Bu da toplumda çocuk vaka sayılarının oldukça arttığını gösteriyor. Çocuklar, evet daha hafif seyrediyor; ama milyonlarca çocuktan bahsediyorsak bunların içinde binlerce hastanelere yatan, yüzlerce yoğun bakım ihtiyacı olan, içinde de bir miktar kaybettiğimiz çocuk var. Çocuk vakalarının arttığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet CeyhanKoronavirüsToz Bulutu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
Aylardır koronavirüs hastalarına bakıyorum ve hastalanmadım
Aylardır koronavirüs hastalarına bakıyorum ve hastalanmadım
“Meme kanseri görülme yaşı gün geçtikçe düşüyor”
“Meme kanseri görülme yaşı gün geçtikçe düşüyor”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans