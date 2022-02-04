Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Turkovac'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatının yapılacağını açıklamasının ardından Ankara’daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndan yurt geneline dağıtım başladı. Sağlık memuru ve soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, dağıtım sürecine ilişkin Aşı ve İlaç Deposu’nda açıklama yaptı. Koz, "Aşının fabrikadan depomuza kadar soğuk zincir koşullarında gelip gelmediği, hangi derecelerde geldiği tespit edilmiştir. Depomuza geldikten sonra da kolilerin içindeki soğuk zincir kartlarına bakılarak, soğuk zincirin bozulmadığı tespit edilmiştir" dedi.

81 İLE SEVKİYAT

Cengiz Koz, aşının 81 ile sevkiyatının başladığını belirterek, "İlk sevkiyatın Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yapıldı. Oradan da şehir hastanesine teslim edilecek. Aşının saklama koşulları 2-8 derece arasında yapılıyor. 81 vilayete kendi araçlarımız var. Frigolu TIR’larımız, kamyonlarımız var. Ayrıca 81 vilayette küçük soğuk zincir araçlarımızla yapılıyor sevkiyat" diye konuştu.

Koz, aşıların bugün akşama kadar tüm illere teslim edileceğini belirtti.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Aşı ve İlaç Deposu'ndan teslim alınan Turkovac aşıları, soğuk zincir kurallarına dikkat edilerek, Yenimahalle’deki Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezi’nde bulunan depoya getirildi. Burada kayıt altına alınan ve soğuk zincir yönünden kontrolleri yapılan aşılar, uygulanmak üzere, Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Soğuk Zincir Sorumlusu Hülya Yılmaz, "Aşılarımızı ana depodan sağlık personeli eşliğinde kendi depomuza getiriyoruz. Aşı Takip Sistemi'nden önce işlemimizi yapıyoruz, tutanağımızı imzalıyoruz. Soğuk zincir kurallarına riayet ederek Şehir Hastanemize götürüyoruz. Artı 2-8 dereceyle soğuk zincirini kırmadan sevkini sağlıyoruz" dedi.