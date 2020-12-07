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Uzmanlar koronaya karşı yararını anlattı; Turşuköy'de satışlar patladı

Uzmanlar koronavirüse karşı en önemli noktalardan birinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Uzmanların bu yöndeki açıklamalarının ardından turşu satışlarında artışlar yaşanıyor. Kemerburgaz’daki ‘Turşuköy’de de satışlar zirveyi gördü. İstanbul farklı noktalarından Turşuköy’e gelen vatandaşlar, kilolarca turşu alıyor. Turşucu esnafı ise satışlarının 2-3 kat arttığını söylüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2020 Pazartesi 10:58
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Uzmanlar koronaya karşı yararını anlattı; Turşuköy'de satışlar patladı

İSTANBUL - Turşu ve turşu suyunun bağışıklık sistemini ve vücut direncini koruyup arttırdığını düşünen vatandaşlar da turşu ve turşu suyuna yöneldi. Turşucu esnafı, koronavirüs salgınının ardından taleplerin oldukça arttığını belirtirken, vatandaşlar ise hem probiyotik hem de doğal antibiyotik olduğunu düşündükleri için turşu ve turşu suyu tükettiklerini söyledi. Bazı turşucu dükkanlarında da turşu ve turşu suyu için 'koronavirüs aşısı bulunur' yakıştırmaları yer alıyor.
 

“PATLAMA YAŞIYORUZ, EN ÇOK LAHANA SATIYORUZ”

Turşu dükkanını dedesinden miras aldığını söyleyen Salih Demir, satışlarda adeta patlama yaşandığını söyledi. Demir, “Yetişemiyoruz şu anda. Çünkü koronadan sonra hakikaten patlama yaptı. Doktorların tavsiyesi ile bilhassa turşu suyu ve lahana turşusuna rağbet çok. İstanbul’un her yerinden geliyorlar. Hatta Kocaeli’nden tutun Silivri’ye kadar, Çatalca’dan bile gelen var. Turşu için gelen var. Eskiden günde 400-500 kilogram satardık şu an 1,5 – 2 ton civarında satışımız var” diye konuştu.

Bir başka esnaf İbrahim Güreş ise, “Koronadan önce normal standartta gidiyorduk. Korona başladıktan sonra 500 ile 1000 tona çıktık. Stoklarımızı da yüksek tutmaya başladık bu sene. İstanbul’un her bölgesinden geliyorlar. Özellikle lahana ve salatalık turşusuna rağbet çok fazla” dedi.

9 büyük bidonla turşu alan Çetin Karabayır, doktorların tavsiyesi üzerine turşu yemeye başladıklarını söyledi. Karabayır, “Sultangazi’den geliyoruz. Koronavirüs bizi buralara getirdi. Uzmanların doğrultusunda hareket ediyoruz. Kovid-19’a faydalı olduğunu söyledikleri için biz de turşu almaya geldik. Özellikle lahana ve biber aldık” dedi.

Silivri’den gelen Elmas Civan ise, “Doktorlar iyi diyorlar ama biz zaten turşucuyuz. Severiz, yaparız. Hazır almayı daha çok tercih ederiz. Lahana ve sarımsak aldık. Şimdi de turşu suyunu içiyoruz. Şifaymış” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turşuköyde Satışlar PatladıKoronavirüsTurşu
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