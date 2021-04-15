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Vakalar düşmezse alınacak yeni tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Nisan 2021 Perşembe 10:29
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Vakalar düşmezse alınacak yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık dönemde hedeflenen iyileşme olmazsa daha sert önlemler alınabileceğini söyledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirterek, "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok. Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek" dedi.

'ÖNCE 50, SONRA 40 BİNİ HEDEF BELİRLEMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu. 

'SONRAKİ AŞAMA AVM, KUAFÖRLERİ KAPATILMASI'

Prof. Dr. İlhan, eğer 2 hafta içinde vakalar düşmez ve artmaya devam ederse alınabilecek yeni önlemlere ilişkin şöyle konuştu:

"Bundan önce bu deneyimlerimizi hep beraber yaşadık. Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir. Mevcut kısıtlamalar hepimizin faydası için, hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Kurallara uymazsak, nisan-mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz, yine kayıplarımız çok fazla miktarda artabilir. Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördü, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz. Diyelim ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim. Deyim yerindeyse koronavirüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr. Mustafa Necmi İlhanKoronavirüsPandemiTedbirKısıtlama
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