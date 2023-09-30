Gaziantep

Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi, 9-13 Kasım'da İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Son olarak 2021'de Gaziantep'te düzenlenen ve 8 ülkenin şampiyonlarını eleyerek kupayı alan takım, ikinci kez kupayı Gaziantep'e getirmek için mücadele edecek.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Karakuş, kupayı ikinci kez şehre getirmek için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Takım olarak başarılara alışkın olduklarını aktaran Karakuş, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle 9-13 Kasım arasında İspanya'nın Malaga şehrinde 8 ülkenin katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Hedefimiz Gaziantep ve Türk halkına Şampiyonlar Ligi kupasını hediye etmek. Çalışmalarımız başladı. Akkent Spor Köyü'nde haftada 3-4 idmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle kupayı alıp geleceğiz. Şahinbey, Ampute Milli Takımı'na en az 4-5 sporcu vererek bizleri gururlandırıyor. Bizim amacımız milli takıma daha fazla sporcu vermek. Çalışmalarımız devam ediyor. Şahinbey olarak 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 1 de Şampiyonlar Ligi kupamız var. İnşallah ikincisini de alacağız."

Futbolcu Halil İbrahim Esen: "En büyük aday olarak mücadelemizi vereceğiz

Futbolcu Halil İbrahim Esen de takımda 10 yıldır görev aldığını belirtti.

İyi bir takımlarının olduğunu ifade eden Esen, "Hedefimiz ilk önce Türkiye Kupası'nı kazanmak. Daha sonra Şampiyonlar Ligi kupasını tekrar getirmek istiyoruz. En son 2021'de almıştık, en büyük aday olarak mücadelemizi vereceğiz." dedi.

AA