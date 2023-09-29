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Kaçan zanlı E.A, polis ekiplerince suç aleti silahla yakalanmış, olayla ilgili akrabalarından 5 kişinin ifadesine başvurulmuştu.

Sakarya 'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde 27 Eylül'de, A.A. (39) ve yeğeni E.A. arasında tartışma çıkmıştı. E.A'nın silahla ateş ettiği amcası, Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde 27 Eylül'de tartıştığı amcası Aydın A'yı (39) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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