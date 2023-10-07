Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada göre Nuri Asan Tesisleri'nde antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Kültür fizik hareketleri ile devam eden idman ile sut çalışmasıyla sona erdi.

Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı takım, kara yolu ile maçın oynayacağı Rize'ye hareket etti.

Ligin 7 haftalık periyodunda ertelenen İstanbulspor maçı haricinde oynadığı 6 maçtan sadece 1 puan alabilen Samsun ekibi, bu maçlarda 5 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

İyileşen Yunus Emre Çift, Gaetan Laura ile yeni transfer Mickael Tırpan maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlıkları devam eden Marc Bola ve Taylan Antalyalı Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.