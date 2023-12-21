Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, TÜMOSAN Konyaspor maçına kazanmak için çıktıklarını kaydetti.

Önemli 2 puanı sahada bıraktıklarını ifade eden Gisdol, "Çok zor bir maç olmasını bekliyorduk. Bilakis de öyle oldu. İki takım da her top için savaştı. Öne geçince pozitif havada oynayabiliyorsunuz. Bizim için de reaksiyon vermek çok önemliydi. Açıkçası aldığımız 1 puan için mutlu olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Gisdol, rakibin duran toplarda çok etkili olduğunu vurgulayarak, "Özellikle ikinci yarıda ikinci golü yemediğimiz için mutluyum. Sonuç olarak kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de bunu yaptık. Her oynadığımız maçı kazanmayı bekleyemezsiniz. Ayaklarımızın üzerine basmamız lazım. Nereden geldiğimizi unutmamamız lazım. Sonuç olarak 1 puan aldık." şeklinde konuştu.