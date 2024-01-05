Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 başvuruları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2 Ocak'tan itibaren kabul edilmeye başlandı.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmek isteyen geleneksel el sanatları ustaları, başvurularını çevrim içi olarak "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda yapılan uygulamayla, bugüne kadar 6 bin 339 ustaya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler, "https://aregem.ktb.gov.tr/TR-93482/sanatci-tanitma-karti.html" adresinde yer alıyor.