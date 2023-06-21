Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Teleferik ücreti öğrenci için 100, tam bilet için 150 lira olarak belirlendi.

İngiltere'nin kamu borcu 1961'den beri ilk kez GSYH'yi aştı

İngiltere'nin kamu borcu 1961'den beri ilk kez GSYH'yi aştı

Mehteran gösterisinin ardından hizmete giren teleferik, ilk yolcularını ağırlamaya başladı. Teleferikle 1500 metre boyunca yeşil ve mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk yapan ziyaretçiler, Sapanca manzarasının keyfini çıkardı.

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle öne çıkan Sapanca 'da 2018'de yapımına başlanan 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik projesi tamamlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.