İSTANBUL - Yıl boyunca Sarıyer Belediyesi Kültür-Sanat Kurslarında ücretsiz eğitim alan 2 bin 168’i yetişkin, 1.030’u çocuk 3 bin 198 öğrenci için Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde yıl sonu gösterisi düzenlendi. Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun hazırladığı programda 7’den 70’e 220 kursiyer hünerlerini sergiledi. EÇADEM’li (Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi) öğrenciler de etkinlikte bir gösteri gerçekleştirdi. Gitardan piyanoya, bağlamadan darbukaya, halk danslarından baleye kadar pek çok farklı dalda sahne alan kursiyerler izleyicilerden tam not aldı.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

“Onların heyecanına ortak olacağız”

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, “Kültürü, sanatı, edebiyatı yaygınlaştırdığımız zaman toplumdaki mutluluğun arttığını uzmanlar söylüyor, bizler de bunun bilincindeyiz. İlk günüden itibaren büyük bir şevkle eğitimlerine katılan, müziğin ve dansın ritmine kendini kaptıran kursiyerlerimizin bir yıl boyunca öğrendiklerini izleyeceğiz. Onların heyecanına ortak olacağız. Buraya kadar gelip bu heyecana ortak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.