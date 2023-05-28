Uzun süredir yurt dışındaydım Uzun süredir yurt dışındaydım

İSTANBUL- Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. 1059 nolu sandıkta oyunu kullanan Sarıkaya "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL