Haber: Beyza Betül Cihan

Ancak doğru ve uçmayı bir karpuzu seçmek bazen biraz zorlayıcı olabilir. İşte karpuz dikkat etmeniz gereken önemli noktalar:

1. Şekil ve Boyut: Karpuzun şekli genellikle düzgün ve simetrik olmalıdır. Boyut ne kadar büyükse, içindeki tatlı et o kadar fazla olacaktır.

2. Kabuk Rengi: Karpuzun kabuğu mat ve parlak olmalıdır. Parlamayan, soluk renkli veya mat kaplama kabuklar, karpuzun lezzetsiz olabileceğini işaretleyebilir.

3. Dokunma: Karpuzu hafifçe ovuşturarak veya hafifçe vurarak kontrol edebilirsiniz. Eğer kabuk sertse ve tok bir ses çıkıyorsa, içi olgun ve sulu olabilir.

4. Sap: Karpuzun sapı kuruyup kahverengi bir renge dönüşmüşse, bakım işlemlerini tamamlamış olabilir. Ancak taze ve yeşil bir sap daha yeni ve taze bir karpuzu işaret edebilir.

5. Alt Kısım: Karpuzun alt bölgesinde yattığı yerde beyaz bir leke bulunmalıdır. Bu leke, karpuzun olgunluğunu gösteren bir işarettir. Eğer leke sarımsı renkleriyse, karpuz olgunlaşmış demektir.

6. Ağırlık: Karpuzun ağırlığı önemlidir. Ağır olan karpuzlar, genellikle daha sulu ve lezzetlidir. Ancak aşırı büyük veya aşırı hafif öğeleri da seçmekten kaçının.