Haber: Mehtap Canan Şahingil

İSTANBUL- Anma törenine ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Tören sırasında konuşma gerçekleştiren ÇYDD Genel Başkanı Yüksel, ‘’Bugün burada Seyfi Dursunoğlu’nun anısını yaşatmak için bulunuyoruz. Seyfi Dursunoğlu aramızdan ayrılmış olsa da birçok öğrencinin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor’’ dedi.





Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; çağdaş yaşam ideallerin ve cumhuriyet temellerine bağlı, eğitim gönüllüsü ve sanatçı Seyfi Dursunoğlu anısına doğumunun 91. yıl dönümünde anma töreni gerçekleştirdi. Dursunoğlu’nun Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dursunoğlu’nun kabrine çiçek bırakan Genel Başkan Yüksel Dursunoğlu’nun sanatçı kişiliği ve eğitime verdiği destek hakkında konuşma gerçekleştirdi.





Seyfi Dursunoğlu’nun Anısını Yaşatmaya Devam Edeceğiz

Konuşmasında ÇYDD olarak Seyfi Dursunoğlu’nun anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ‘’Seyfi Dursunoğlu, sadece sanat dünyasına değil, eğitim alanına da büyük katkılarda bulunmuş, hayatını eğitime adamış kıymetli bir insandı. Yaşamı boyunca duruşu ve kişiliğiyle tüm sanat camiası için örnek teşkil ediyordu. Aynı zamanda da derneğimizin en değerli bağışçılarından biriydi. Bugün burada Dursunoğlu’nun anısını yaşatmak için bulunuyoruz. Kendisinin de desteklediği çağdaş bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürerek Sayın Seyfi Dursunoğlu’nun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. Kendisi aramızdan ayrılmış olsa da birçok öğrencinin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor’’ şeklinde konuştu.