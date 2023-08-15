Haber: Beyza Betül Cihan

23 yaşındaki Murat Vermez, motorcu arkadaşlarıyla buluşmak üzere Pirinççi köyüne gitti. Burada arkadaş grubuyla vakit geçirmeye başladı. Ancak motosikletlerde yer kaldığında, Nazlıcan Yolcu Murat Vermez'in motosikletlerinin arka koltuğuna yerleşti. Vermez, Nazlıcan'ı gitmek istediği yere bırakmak üzere yola çıktı.

Olayın seyri, Nazlıcan Yolcu'nun cep telefonuyla arkadaşı tarafından videoya yönlendirme isteğiyle değişti. Grup, Pirinççi köyü Göl mevkisine, hızla ilerleyen Berkant Keskin adlı motorcu, diğer motosikletlilerin içinden yönlendirmeye çalıştı. Hızlı hareket ederken motosikletini yatırarak Murat Vermez'in motosikletine etki etti. Bu çarpışmanın sürücülerinden Murat Vermez ve arkasında oturan Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti. İlk başta trafik kazası olarak ortaya çıkan olayın ardından, Murat Vermez'in cep telefonundaki video soruşturmanın seyrini değiştirdi.