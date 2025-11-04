Fransız çimento devi Lafarge'ın 'terör örgütünü finanse etmekten' yargılandığı dava başladı
BALIKESIR (AA) - AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.
Balıkesir Caddesi'nde 2, Rızaiye Mahallesi'nde 3 ve Camicedit Mahallesi'nde 2 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği çalışmaları sürüyor.
Muhabir: Ömer Faruk Yalçın,Murat Seyman
Kaynak: AA