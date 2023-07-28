Sinop
Kentte saatteki hızı 50-70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.
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Gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından seyrine devam edecek. Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları, talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.
Sinop Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, 3 gündür süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşama doğru azalması bekleniyor.
AA