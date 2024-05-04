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Gece saatlerinde ise bölgede karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da gün içinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Aralıklarla süren yağışın etkisiyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Turizm sezonunun ve konaklama tesislerinin mart ayında kapandığı Oteller Bölgesi'nde, mayısta kar sürprizi yaşandı.

Uludağ 'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

"Orman Benim" kampanyasında 313 ton atık toplandı

"Orman Benim" kampanyasında 313 ton atık toplandı

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